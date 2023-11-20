Багатії найбільше забруднюють довкілля - дослідження

Один відсоток найбагатшого населення світу спричинив у 2019-му стільки ж викидів парникових газів, скільки п'ять мільярдів людей, які становлять дві третини найбіднішого населення, показало дослідження Oxfam.

Упродовж 2019 року один відсоток найбагатшого населення світу спричинив стільки ж викидів парникових газів, скільки п'ять мільярдів людей, які належать до двох бідніших третин світового населення. Такий висновок містить оприлюднене в понеділок, 20 листопада, дослідження міжнародного неурядового об'єднання Oxfam під назвою "Кліматична рівність: планета для 99 відсотків".

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Oxfam представило своє дослідження напередодні Конференції ООН з питань змін клімату (COP28), що розпочнеться 30 листопада в Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах. В основу праці ліг аналіз обсягів викидів парникових газів, що спричинені споживанням, у розрізі класів доходів за 2019 рік та період 1990-2019 років. Під час роботи над дослідженням експерти-кліматологи Oxfam співпрацювали разом зі Стокгольмським інститутом захисту довкілля (Stockholm Environment Institute).

У Німеччині ситуація не краща, ніж будь-де

Приміром, згідно з даними дослідження, лише у Німеччині у 2019 році один відсоток найбагатшого населення мав показник у 83,3 тонни викидів CO2 на душу населення на рік, що у 15 разів перевищує показники викидів серед біднішої частини німців.

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Крім того, згідно з дослідженням, десять відсотків найбагатших людей у Німеччині відповідальні загалом за 28 відсотків викидів CO2, спричинених споживанням у 2019 році, тоді як один відсоток найбагатших людей ФРН відповідальний загалом за вісім відсотків викидів.

Жити на всю губу - шкодити іншим

"Своїм надмірним споживанням багаті та вкрай багаті посилюють кліматичну кризу, що загрожує життєдіяльності мільярдів людей через спеку, посухи та повені, особливо в країнах Глобального Півдня з низьким рівнем доходу", - пояснив Мануель Шмітт (Manuel Schmitt), експерт з питань соціальної нерівності. Надмірне багатство є ключовим чинником кліматичної кризи, додає він.

Автори дослідження врахували, що спричинені споживанням викиди людей зростають зі зростанням їхніх доходів, зокрема, через частіші авіаперельоти, більшу площу квартир чи будинків та загальне зростання обсягів споживання, в крайньому разі, у вигляді розкішних вілл, мегаяхт та приватних літаків.