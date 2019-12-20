 Очільник ″Приватбанку″ заявив, що проти нього порушили шість кримінальних справ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.02.2020

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Новини

Очільник "Приватбанку" заявив, що проти нього порушили шість кримінальних справ

Голова правління "Приватбанку" Петр Крумханзл заявляє про порушення проти нього шести кримінальних справ. Одна з них стосується підозри у шпигунстві, зазначив він.

Філія Приватбанку в Києві (фото з архіву)

Голова правління "Приватбанку" Петр Крумханзл заявив, що стосовно нього порушили шість кримінальних справ, зокрема, за підозрою у шпигунстві. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Financial Times, передає агенція "Інтерфакс-Україна" у середу, 26 лютого.

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Апеляційний суд Лондона підтвердив, що лондонський суд має юрисдикцію розглядати позов українского "Приватбанку" до Коломойського та Боголюбова. У справі йдеться про відшкодування трьох мільярдів доларів. (15.10.2019)

Уряд України оголосив про запуск програми доступного кредитування бізнесу, а також відзвітував про створення спеціального сайту, де можна дізнатися, чи підходить підприємець під параметри програми. (03.02.2020)

Директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що у першому півріччі цього року 60 відсотків повідомлень про підозри, складені детективами бюро, стосувались розкрадання державних коштів. (10.08.2018)

За словами Крумханзла, проти керівництва "Приватбанку" ведеться "гібридна війна", у якій українська судова система є одним із інструментів. "Загальновідомо, що судова система України корумпована і часто використовується для ведення ділової вендети", - наводить його слова агенція.

На початку 2020 року профспілкова організація співробітників "Приватбанку" подала позови до Печерського райсуду Києва і до Окружного адмінсуду Києва з вимогою припинити повноваження Крумханзла, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, наглядова рада "Приватбанку" - найбільшого банку в Україні - призначила Крумханзла на посаду голови правління 10 січня 2018 року.

Після націоналізації "Приватбанку" Україні вклала в нього більше 155 мільярдів гривень. На даний момент банк судиться із колишніми власниками - Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. 19 грудня 2017 року Високий суд Англії арештував їхні активи у всьому світі. 

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