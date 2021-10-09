Обвалення будинку в Батумі: кількість жертв зросла до вісьмох

У суботу, 9 жовтня, під завалами житлового будинку в Батумі, що обвалився напередодні, грузинські рятувальники знайшли тіла ще двох людей. Ними виявились жінка та її 11-річна дитина, повідомив Інтерфакс із посиланням на грузинський Перший телеканал.

До цього під завалами знайшли тіла п'ятьох людей, одна врятована жінка через численні травми померла в лікарні. Загальна кількість жертв трагедії збільшилась до вісьмох людей.

Один врятований чоловік залишається в реанімації на підтримці аппарату штучного дихання. Пошуково-рятувальні роботи на місті обвалу тривають, адже, ймовірно, під уламками ще може перебувати один чоловік.

Будинок, ймовірно, обвалився через ремонтні роботи

11 жовтня - день жалоби

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі оголосив 11 жовтня днем жалоби.

"Висловлюю глибоку скорботу з приводу трагедії в Батумі і приношу співчуття членам родин та родичам загиблих. Разом з ними вся Грузія оплакує цю жахливу трагедію", - заявив він в суботу, 9 жовтня.

Житлова п'ятиповерхівка обвалилася у центрі Батумі в п'ятницю вдень. Місцева поліція в той же день затримала трьох громадян, яких вважає винуватцями трагедії: власника квартири на першому поверсі та двох робітників, які під час ремонту, ймовірно, пошкодили опорну стіну корпусу.

Гарібашвілі пообіцяв, що держава надасть всю необхідну допомогу постраждалим при обваленні будинку. "Усі особи, вину яких буде доведено, будуть покарані за всією суворістю закону", - додав він.