Обвалення будинку в Батумі: кількість жертв зросла до вісьмох

У суботу, 9 жовтня, під завалами житлового будинку в Батумі, що обвалився напередодні, грузинські рятувальники знайшли тіла ще двох людей. Ними виявились жінка та її 11-річна дитина, повідомив Інтерфакс із посиланням на грузинський Перший телеканал.
До цього під завалами знайшли тіла п'ятьох людей, одна врятована жінка через численні травми померла в лікарні. Загальна кількість жертв трагедії збільшилась до вісьмох людей.
Один врятований чоловік залишається в реанімації на підтримці аппарату штучного дихання. Пошуково-рятувальні роботи на місті обвалу тривають, адже, ймовірно, під уламками ще може перебувати один чоловік.
Будинок, ймовірно, обвалився через ремонтні роботи
11 жовтня - день жалоби
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі оголосив 11 жовтня днем жалоби.
"Висловлюю глибоку скорботу з приводу трагедії в Батумі і приношу співчуття членам родин та родичам загиблих. Разом з ними вся Грузія оплакує цю жахливу трагедію", - заявив він в суботу, 9 жовтня.
Житлова п'ятиповерхівка обвалилася у центрі Батумі в п'ятницю вдень. Місцева поліція в той же день затримала трьох громадян, яких вважає винуватцями трагедії: власника квартири на першому поверсі та двох робітників, які під час ремонту, ймовірно, пошкодили опорну стіну корпусу.
Гарібашвілі пообіцяв, що держава надасть всю необхідну допомогу постраждалим при обваленні будинку. "Усі особи, вину яких буде доведено, будуть покарані за всією суворістю закону", - додав він.
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Обвал будинку в Дрогобичі: восьмеро загиблих, причина трагедії досі не встановлена
У Дрогобичі обвалився під'їзд житлового будинку
У ніч на 28 серпня в одному з чотириповерхових будинків у Дрогобичі, що на Львівщині, обвалився під'їзд. Внаслідок цього загинули восьмеро людей, ще семеро травмовані і перебувають в лікарні. За даними місцевих ЗМІ, 12 сімей, які мешкали в будинку, тимчасово поселили у готелі та гуртожитку.
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Обвал будинку в Дрогобичі: восьмеро загиблих, причина трагедії досі не встановлена
Трагедія забрала життя вісьмох людей
Рятувальники дістали з-під завалів тіла вісьмох людей. Серед загиблих - 4-річний хлопчик, 20-річна дівчина, четверо жінок віком 44, 64, 79 та 80 років, а також двоє чоловіків віком 42 та 62 роки. У лікарні перебувають семеро травмованих, серед яких 6-річний хлопчик та двоє дівчаток віком 9 та 12 років. Ще двоє жінок, яких рятувальники витягли з-під завалів, тілесних ушкоджень не отримали.
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Обвал будинку в Дрогобичі: восьмеро загиблих, причина трагедії досі не встановлена
Причина обвалу невідома чи її не називають?
Точна причина трагедії досі не встановлена. Відразу після трагедії у Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що причиною аварії став вибух побутового газу. Однак вже за кілька годин там заявили, що вона "є малоймовірною", а інформація про вибух взагалі зникла з офіційних повідомлень.
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Обвал будинку в Дрогобичі: восьмеро загиблих, причина трагедії досі не встановлена
Мешканці розповідають про тріщини в будинку
Як повідомляють місцеві ЗМІ, жителі району, де обвалився будинок, розповідають, що не чули вибуху. У соцмережах люди повідомляють, що в сусідніх будинках вікна залишилися цілими, що вказує на те, що вибухової хвилі не було. Також місцеві мешканці зазначають, що будинок знаходився в аварійному стані, оскільки мав великі тріщини на стінах.
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Обвал будинку в Дрогобичі: восьмеро загиблих, причина трагедії досі не встановлена
"Будинок склався, мов картковий"
Місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців повідомляють, що причиною руйнування будинку могло бути втручання в його тримальні конструкції. Зазначається що вже деякий час у стінах бачили глибокі тріщини. Будинок просто "склався", мов картковий. За даними ДСНС, під завалами вже не залишилось людей. Роботи з розбирання завалу тривають.
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Обвал будинку в Дрогобичі: восьмеро загиблих, причина трагедії досі не встановлена
Поліція затримала двох працівників комунального підприємства
За фактом обвалу відкрито кримінальне провадження за статтями Кримінального кодексу щодо умисного знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства, зловживання владою та службової недбалості. Поліція затримала двох працівників місцевого комунального підприємства. Невдовзі вирішуватиметься питання про обрання їм запобіжного заходу.
Автор: Олена Губар