 У центрі Батумі обвалився будинок - під завалами шукають людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2021

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Новини

У центрі Батумі обвалився будинок - під завалами шукають людей

Попередньою причиною обвалу житлового п'ятиповерхового будинку у грузинському місті вважають вибух газу. Рятувальники шукають під завалами людей.

Грузинське місто Батумі (архівне фото)

Грузинське місто Батумі (архівне фото)

У центральній частині грузинського міста Батумі у п'ятницю, 8 жовтня, обвалилась частина житлової п'ятиповерхівки. Під завалами шукають людей, повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс".

У знищеному корпусі будинку було 15 квартир, у яких могли знаходитись мешканці. Одного підлітка, який перебував поруч із будинком у автомобілі, на який обвалились уламки, вдалось врятувати. Агенція Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє, що рятувальники також визволили з-під уламків трьох людей, зокрема, грудне немовля.

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На місці подій працюють рятувальні бригади та медики швидкої допомоги. З уцілілої частини будинку евакуюють жителів.

Попередня причина обвалу - вибух газу

Точна причина обвалу наразі невідома. Попередньою причиною виконувачка обов'язків мера міста Лела Сурманідзе назвала вибух побутового газу. Будинок було побудовано у 1980-х роках.

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Нагадаємо, 21 червня 2020 року в житловому масиві Позняки у Києві в десятиповерховому житловому будинку стався вибух - за попередньою версією, газоповітряної суміші. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро отримали травми. 

  • На місці обвалення частини будинку у Дрогобичі

    Обвал будинку в Дрогобичі: восьмеро загиблих, причина трагедії досі не встановлена

    У Дрогобичі обвалився під'їзд житлового будинку

    У ніч на 28 серпня в одному з чотириповерхових будинків у Дрогобичі, що на Львівщині, обвалився під'їзд. Внаслідок цього загинули восьмеро людей, ще семеро травмовані і перебувають в лікарні. За даними місцевих ЗМІ, 12 сімей, які мешкали в будинку, тимчасово поселили у готелі та гуртожитку.

  • Рятувальні служби у Дрогобичі

    Обвал будинку в Дрогобичі: восьмеро загиблих, причина трагедії досі не встановлена

    Трагедія забрала життя вісьмох людей

    Рятувальники дістали з-під завалів тіла вісьмох людей. Серед загиблих - 4-річний хлопчик, 20-річна дівчина, четверо жінок віком 44, 64, 79 та 80 років, а також двоє чоловіків віком 42 та 62 роки. У лікарні перебувають семеро травмованих, серед яких 6-річний хлопчик та двоє дівчаток віком 9 та 12 років. Ще двоє жінок, яких рятувальники витягли з-під завалів, тілесних ушкоджень не отримали.

  • На місці обвалу житлового будинку у Дрогобичі

    Обвал будинку в Дрогобичі: восьмеро загиблих, причина трагедії досі не встановлена

    Причина обвалу невідома чи її не називають?

    Точна причина трагедії досі не встановлена. Відразу після трагедії у Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що причиною аварії став вибух побутового газу. Однак вже за кілька годин там заявили, що вона "є малоймовірною", а інформація про вибух взагалі зникла з офіційних повідомлень.

  • На місці обвалення частини чотириповерхівки у Дрогобичі

    Обвал будинку в Дрогобичі: восьмеро загиблих, причина трагедії досі не встановлена

    Мешканці розповідають про тріщини в будинку

    Як повідомляють місцеві ЗМІ, жителі району, де обвалився будинок, розповідають, що не чули вибуху. У соцмережах люди повідомляють, що в сусідніх будинках вікна залишилися цілими, що вказує на те, що вибухової хвилі не було. Також місцеві мешканці зазначають, що будинок знаходився в аварійному стані, оскільки мав великі тріщини на стінах.

  • Рятувальники розбирають завали

    Обвал будинку в Дрогобичі: восьмеро загиблих, причина трагедії досі не встановлена

    "Будинок склався, мов картковий"

    Місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців повідомляють, що причиною руйнування будинку могло бути втручання в його тримальні конструкції. Зазначається що вже деякий час у стінах бачили глибокі тріщини. Будинок просто "склався", мов картковий. За даними ДСНС, під завалами вже не залишилось людей. Роботи з розбирання завалу тривають.

  • Скріншот одного з перших повідомлень МВС про обвал будинку у Дрогобичі

    Обвал будинку в Дрогобичі: восьмеро загиблих, причина трагедії досі не встановлена

    Поліція затримала двох працівників комунального підприємства

    За фактом обвалу відкрито кримінальне провадження за статтями Кримінального кодексу щодо умисного знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства, зловживання владою та службової недбалості. Поліція затримала двох працівників місцевого комунального підприємства. Невдовзі вирішуватиметься питання про обрання їм запобіжного заходу.

    Автор: Олена Губар


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