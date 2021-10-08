У центрі Батумі обвалився будинок - під завалами шукають людей

У центральній частині грузинського міста Батумі у п'ятницю, 8 жовтня, обвалилась частина житлової п'ятиповерхівки. Під завалами шукають людей, повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс".

У знищеному корпусі будинку було 15 квартир, у яких могли знаходитись мешканці. Одного підлітка, який перебував поруч із будинком у автомобілі, на який обвалились уламки, вдалось врятувати. Агенція Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє, що рятувальники також визволили з-під уламків трьох людей, зокрема, грудне немовля.

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На місці подій працюють рятувальні бригади та медики швидкої допомоги. З уцілілої частини будинку евакуюють жителів.

Попередня причина обвалу - вибух газу

Точна причина обвалу наразі невідома. Попередньою причиною виконувачка обов'язків мера міста Лела Сурманідзе назвала вибух побутового газу. Будинок було побудовано у 1980-х роках.

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Нагадаємо, 21 червня 2020 року в житловому масиві Позняки у Києві в десятиповерховому житловому будинку стався вибух - за попередньою версією, газоповітряної суміші. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро отримали травми.