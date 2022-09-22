Нут і кіноа: як виглядатиме фермерство у ФРН в майбутньому

Природа й екологіяНімеччинаНут і кіноа: як виглядатиме фермерство у ФРН в майбутньомуTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoПрирода й екологіяНімеччинаАнна Савчук11 год. тому11 год. томуЗатяжні посухи створюють проблеми для німецьких фермерів. Дехто вже почав вирощувати кіноа та нут разом із зерновими та картоплею.https://www.dw.com/uk/nut-i-kinoa-ak-vigladatime-fermerstvo-v-nimeccini-v-majbutnomu-23092022/video-63021224Реклама