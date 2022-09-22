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Природа й екологіяНімеччина

Нут і кіноа: як виглядатиме фермерство у ФРН в майбутньому

Анна Савчук
11 год. тому

Затяжні посухи створюють проблеми для німецьких фермерів. Дехто вже почав вирощувати кіноа та нут разом із зерновими та картоплею.

https://www.dw.com/uk/nut-i-kinoa-ak-vigladatime-fermerstvo-v-nimeccini-v-majbutnomu-23092022/video-63021224
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