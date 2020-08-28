 Норвегія звинуватила Росію в хакерській атаці на парламент країни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2020

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Новини

Норвегія звинуватила Росію в хакерській атаці на парламент країни

У серпні хакери зламали акаунти електронної пошти декількох членів і співробітників норвезького парламенту. В Осло переконані, що за цим інцидентом стоїть Росія. Російське посольство назвало звинувачення провокацією.

Парламент Норвегії

Парламент Норвегії

Норвезький уряд звинувачує Росію в причетності до скоєної в серпні хакерської атаки на парламент країни - Стортинг. У вівторок, 13 жовтня, міністерка закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Сорейде заявила, що на підставі наданої урядом інформації можна дійти висновку, що за цим інцидентом стоїть Росія.

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"Це - вкрай серйозний інцидент, що зачіпає наш найважливіший демократичний інститут", - наголосила глава МЗС Норвегії, цитує інформагенція dpa. Сорейде зазначила, що важливо притягти Росію до відповідальності за скоєне. Вона додала, що російське посольство в Осло було поінформовано про наявну натепер інформацію щодо цього кібернападу.

Посольство РФ в Осло 13 жовтня оприлюднило заяву, в якій наголошується, що озвучені звинувачення щодо причетності Росії до кібернападу на норвезький парламент - "цілеспрямована провокація, що шкодить двостороннім відносинам", цитує інформагенція Reuters. Російські дипломати також зазначили, що офіційний Осло не підтвердив свої закиди жодним доказом, що є "недопустимим".

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24 серпня поточного року хакери зламали акаунти електронної пошти декількох членів і співробітників норвезького парламенту. Згодом про скоєний кібернапад повідомила адміністративна голова парламенту скандинавської країни Маріанна Андреассен.

Нагадаємо, в серпні цього року між Норвегією та Росією спалахнув дипломатичний скандал. Норвегія вислала одного російського дипломата через підозру в шпигунстві. Росія вдалася до дзеркального кроку.

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