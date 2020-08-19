Росія висилає норвезького дипломата у відповідь на аналогічний крок Норвегії, яка раніше цього місяця оголосила співробітника російської дипмісії персоною нон грата. Посла Норвегії в Москві Рюне Ресаланда у п'ятницю, 28 серпня, викликали в міністерство закордонних справ РФ.

"У зв'язку з недружньою акцією норвезької влади, яка оголосила 18 серпня російського дипломата персоною нон грата, 28 серпня посол Королівства Норвегія в Москві Рюне Ресаланд був запрошений у МЗС Росії і поінформований, що в якості відповіді один зі старших дипломатів посольства Норвегії також оголошений персоною нон грата", - йдеться у повідомленні МЗС РФ, опублікованому на його сайті.

У зовнішньополітичному відомстві РФ уточнили, що акредитацію цього норвезького дипредставника в Росії припинять упродовж трьох днів, пояснивши, що саме такий термін було відведено для від'їзду російському дипломату норвезьким МЗС. У МЗС РФ кажуть, що вислання російського дипломата позначається на атмосфері двосторонніх відносин.

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У міністерстві закордонних справ Норвегії підтвердили інформагенції Reuters вислання свого дипломата з Росії, назвавши ці дії Москви "абсолютно безпідставними". У МЗС Норвегії наголосили, що їхній дипломат не порушив жодних правил.

Нагадаємо, 19 серпня Норвегія заявила, що висилає одного російського дипломата, якого Осло підозрює у шпигунстві. Дипломат, ім'я якого не вказують, працював у торговельному відділі посольства РФ в Осло.

До цього норвезька спецслужба повідомила про затримання 50-річного громадянина Норвегії, підозрюваного в незаконній передачі інформації співробітнику російської розвідки. Під час допитів затриманий визнав, що російський розвідник, якому він передав дані, працював дипломатом.