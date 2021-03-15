 Норвегія заблокує продаж виробника двигунів компанії з Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2021

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Норвегія заблокує продаж виробника двигунів компанії з Росії

За словами міністерки юстиції Меланн, операція з продажу Bergen Engines групі ТМХ з Росії суперечить інтересам Норвегії у безпековій сфері.

Парламент Норвегії

Парламент Норвегії

Уряд Норвегії заблокує продаж компанії Bergen Engines AS, що виробляє дизельні і газові двигуни, російському виробнику рухомого складу - групі ТМХ ("Трансмашхолдинг"). На цей крок норвезькі урядовці пішли з міркувань національної безпеки. Про це у вівторок, 23 березня, повідомила міністерка юстиції та громадської безпеки Норвегії Моніка Меланн, виступаючи на слуханнях у Стортингу - однопалатному парламенті країни.

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"Продаж зміцнив би російський військовий потенціал таким чином, що це явно суперечило б інтересам Норвегіїта її союзників у безпековій сфері", - підкреслила Меланн.

Міністр оборони Норвегії Франк Бакке-Йенсен також заявив, що його турбують "проблеми безпеки, які пов'язані з придбанням іноземними компаніями" розташованих в країні фірм, що мають стосунок до даної сфери.

За даними агентства Reuters, мова йде про угоду в розмірі 150 мільйонів євро.

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Реакція на наслідки пандемії

Bergen Engines AS з 1999 року входить до складу британської компанії Rolls-Royce Motor Cars Ltd. Там минулого місяця пояснили, що угода з російськими партнерами була частиною загального плану групи з подолання наслідків пандемії. Норвезька опозиція після цього розкритикувала уряд за повільну, на її думку, реакцію на плани продажу компанії.

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