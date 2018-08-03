 Nord Stream розглядає маршрут ″Північного потоку-2″ в обхід Данії | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.08.2018

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Економіка

Nord Stream розглядає маршрут "Північного потоку-2" в обхід Данії

"Північний потік-2" можуть прокласти іншим маршрутом. Консорціум Nord Stream, в якому бере участь "Газпром", шукають альтернативу, бо Данія не поспішає з дозволом.

Труби Північного потоку-2 у Німеччині, листопад 2017 року

Труби "Північного потоку-2" у Німеччині, листопад 2017 року

Консорціум компаній, який будує газогін "Північний потік-2" з Росії до Німеччини Балтійським морем, заявив про підготовку альтернативного маршруту для труби. У п'ятницю, 10 серпня, вони повідомили, що інший шлях мав би обійти територіальні води Данії. Остання досі не вирішила, чи дозволяти будівництво трубопроводу у своїй акваторії, передає агенція новин Reuters.

DW.COM

У Німеччині почали укладати труби для газогону "Північний потік-2". Незалежний німецький експерт Роланд Ґетц вважає, однак, що транзит газу через Україну обов’язково збережеться. В інтерв’ю DW він навів свої аргументи.

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Утім, запропонований альтернативний маршрут пролягає через виключну економічну зону Данії. Такий варіант потребує схвалення не данського парламенту, а лише енергетичного регулятора країни. Попередній варіант залишається у пріоритеті консорціуму, зазначає AP, проте законодавці країни просять поради у ЄС щодо визначення рівня безпеки газогону. Інші країни регіону - Швеція, Фінляндія та Німеччина - дозволи вже видали.

Газогін викликає чимало критики в Європі. Консорціум щодо реалізації проекту газогону "Північний потік-2" російський "Газпром" створив з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Великобританія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина). У ФРН уже почали прокладати труби.

Україна виступає проти будівництва газопроводу та непокоїться через можливу втрату статусу транзитної держави. Також противниками "Північного потоку-2" є США, Польща та країни Балтії. Критики газопроводу є і в Німеччині, однак федеральний уряд здебільшого підтримує реалізацію проекту, зазначаючи, що він є приватною ініціативою. При цьому офіційний Берлін визнає і політичну складову в ньому та наголошує на важливості того, щоб Україна й надалі здійснювала транзит російського газу до ЄС.

Синя лінія - Північний потік-1, пунктиром - планована друга черга

Синя лінія - "Північний потік-1", пунктиром - основний проект запланованої другої черги

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