Nord Stream розглядає маршрут "Північного потоку-2" в обхід Данії

Консорціум компаній, який будує газогін "Північний потік-2" з Росії до Німеччини Балтійським морем, заявив про підготовку альтернативного маршруту для труби. У п'ятницю, 10 серпня, вони повідомили, що інший шлях мав би обійти територіальні води Данії. Остання досі не вирішила, чи дозволяти будівництво трубопроводу у своїй акваторії, передає агенція новин Reuters.

Утім, запропонований альтернативний маршрут пролягає через виключну економічну зону Данії. Такий варіант потребує схвалення не данського парламенту, а лише енергетичного регулятора країни. Попередній варіант залишається у пріоритеті консорціуму, зазначає AP, проте законодавці країни просять поради у ЄС щодо визначення рівня безпеки газогону. Інші країни регіону - Швеція, Фінляндія та Німеччина - дозволи вже видали.

Газогін викликає чимало критики в Європі. Консорціум щодо реалізації проекту газогону "Північний потік-2" російський "Газпром" створив з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Великобританія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина). У ФРН уже почали прокладати труби.

Україна виступає проти будівництва газопроводу та непокоїться через можливу втрату статусу транзитної держави. Також противниками "Північного потоку-2" є США, Польща та країни Балтії. Критики газопроводу є і в Німеччині, однак федеральний уряд здебільшого підтримує реалізацію проекту, зазначаючи, що він є приватною ініціативою. При цьому офіційний Берлін визнає і політичну складову в ньому та наголошує на важливості того, щоб Україна й надалі здійснювала транзит російського газу до ЄС.