Nissan скорочує тисячі робочих місць, Tesla зазнала багатомільйонних збитків

На тлі масштабних збитків або скорочення обсягів продажу у провідних німецьких автовиробниківяпонський автовиробник Nissan оголошує програму оптимізації. Плани Nissan оголосив у четвер, 25 липня, генеральний директор автоконцерну Хірото Саікава, передає AFP. За його словами, Nissan вирішив скоротити близько 12 500 місць і згорнути або обмежити виробництво.

За словами гендиректора Nissan, скорочення робочих місць розпочалося на восьми локаціях ще з 2018 фінансового року й триватиме до 2022 фінансового року. До цього часу передбачається також скоротити персонал ще на шести виробничих об'єктах. Загалом під скорочення потрапляють 12,5 тисячі працівників компанії, пояснив Саікава.

Крім того, до кінця 2022 фінансового року Nissan згорне виробничі потужності на десять відсотків. Нині компанія потерпає від падіння продажів автомобілів у США та Європі. Згідно з оприлюдненим 25 липня квартальним звітом, упродовж другого кварталу 2019 року чистий прибуток компанії скоротився порівняно з минулим роком на 95 відсотків до 6,4 мільярда ієн (близько 53 мільйонів євро в перерахунку).

Обсяги продажу в грошовому вираженні скоротилися з квітня по червень 2019 року на 12,7 відсотка, йдеться у звіті. За цей час Nissan реалізував 1,23 мільйона автомобілів, що на 6 відсотків менше, порівняно з торішнім показником.

Додатково японському автобудівнику дошкуляє й скандал навколо колишнього менеджера Nissan Карлося Гона, якого звинувачують у фінансових маніпуляціях.

Tesla не вийшла з піке збитковості

Не мав чим потішити своїх акціонерів і засновник американської компанії Tesla Ілон Маск. Згідно з оприлюдненим квартальним звітом, впродовж другого кварталу поточного року компанія-піонер з випуску сучасних електромобілів отримала в підсумку 408,3 мільйона чистого збитку, передає dpa.

Хоч цей негативний фінансовий результат значно менший за показник за другий квартал 2018 року, який Tesla завершила зі збитком у 717,5 мільйона євро, однак раніше на біржі очікували значно кращих результатів. Тож це призвело до стрімкого падіння біржового курсу акцій. Цінні папери компанії Ілона Маска опустилися одразу на 10 відсотків.

Так само нижчими за прогноз біржових аналітиків виявилися й обсяги продажу, незважаючи на те, що в грошовому вираженні компанія Маска реалізувала впродовж другого кварталу електрокарів на суму 6,4 мільярда доларів США, що майже на 60 відсотків вище за торішній показник. Майже 160 тисяч електромобілів каліфорнійське підприємство зуміло реалізувати за перше півріччя.

До кінця року Tesla планує передати замовникам від 360 до 400 тисяч автомобілів з електроприводом.

Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки Звичайна розетка не дуже підходить Свій електромобіль можна зарядити і від звичайної побутової розетки напругою в 220 вольт. Утім, робити це рекомендовано лише в разі крайньої необхідності. Звичайна вилка має дуже малу зарядну потужність (близько 2,3 кіловата), а тому процес заряджання триватиме годинами. У цей час електромережа помешкання буде перевантажена, через що зростає ризик загоряння кабелю.

Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки Швидше - від трифазної розетки Значно швидше зарядити електромобіль вдасться за допомогою трифазної розетки напругою 380 (400) вольт. Однак для заряджання від трифазної розетки потрібен спеціальний пристрій, який з'єднаний з електромобілем та регулює зарядну потужність.

Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки Спеціальна зарядна станція Wallbox для електромобілів Ще легше зарядити електромобіль, якщо ви встановили вдома зарядну станцію Wallbox. В принципі, це ніщо інше, як прикріплена на стіні спеціальна розетка для електрокарів. Але за її допомогою електромобіль можна зарядити в десять разів швидше. Виробників таких станцій чимало: від автокомпаній до постачальників струму. Знайти їх у продажу - не проблема.

Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки Заправка на узбіччі Дорогою "заправити" електромобіль можна також за допомогою зарядних пунктів: у Німеччині на сьогодні налічується понад 16 тисяч вільнодоступних пунктів, стверджують у галузевій асоціації. Близько 12 відсотків з них дозволяють швидку зарядку електрмообілів. Таким чином, на один пункт зарядки в Німеччині припадає приблизно 10 електромобілів. Такий показник рекомендувала і Єврокомісія.

Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки Віставання від плану На додачу до вже наявних зарядних пунктів по всій Німеччині мають до 2020 року з'явитися ще щонайменше 100 тисяч зарядних пунктів - саме такий план прописано у коаліційній угоді між правлячими партіями ХДС та СДПН. Однак до цього показника ще далеко: за два останніх роки міністерство транспорту ФРН хоч і дало дозволи на спорудження 16 тисяч, але ввели в експлуатації лише близько тисячі.

Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки Швидко, швидше, найшвидше Автовиробники також будують свої зарядні станції, як-от Tesla. Однак "заправитися" безкоштовно - це вже в минулому. Тепер клієнти на Tesla Supercharger повинні платити. BMW та Porsche також планують будувати свої мережі зарядних станцій. Перший прототип має потужність 450 кіловат - утричі вищу, ніж Supercharger. Це дозволить за три хвилини зарядити електрокар на 100 кілометрів шляху.

Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки Зарядка від ліхтаря Швидко та недорого створити велику кількість зарядних пунктів має намір берлінський стартап Ubitricity, Для цього він планує переобладнти під зарядні станції стовпи вуличних ліхтарів. У Берліні в наступні два роки мають з'витися до тисячі таких зарядних пунктів. Такі пункти на базі ліхтарів вже є в Лондоні. Хто захоче зарядити електрмобіль у такий спосіб, повинен мати при собі спеціальний кабель.

Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки Робот-заправник Досить неприємна ситуація, коли ви хочете "заправити" свій електрокар, а на загальнодоступній зарядці стоїть вже чиясь машина. І ще гірше, коли вона вже повністю зарядилася і не мала б займати місце. Вирішенням могли б стати автоматичні зарядні станції, на яких електромобілі "заправляли" б роботи. Саме над цим працюють дослідники з Технічного університету Ґраца, що в Австрії.

Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки Автовиробники роблять ставку на роботів Інші дослідники теж працюють над розробкою роботів для заряджання електромобілів, як-от в Університеті Хемніца (на фото). Автоконцерн Volkswagen у співпраці з виробником роботів Kuka рік тому також представив відповідну розробку, а енергопостачальна компанія Innogy - робота-заправника у лютому цього року. Розробляє такі системи і Tesla.

Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки Заміна батареї: повна замість порожньої Зарядка триває надто довго? Тоді, можливо, варто просто замінити батарею. Китайський автовиробник nio розробив спеціальні гаражі, в яких роботи замінюють батареї. Триває увесь процес лише дві хвилини. 18 таких установок уже працюють. До 2020 року компанія повинна збудувати уздовж важливого транзитного маршруту з півночі на південь Китаю до 1100 таких станцій.

Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки Зарядити без кабелю Технологія, яка вже доступна навіть для зубних щіток, у майбутньому має використовуватися і для електромобілів: індуктивна зарядка. Для "заправки" авто повинне зупинитися на спеціальному майданчику, струм буде передано бездротовим шляхом. А точно запаркувати електромобіль для зарядки допоможе автоматика. Над цим рішенням працюють такі автовиробники як Volkswagen, Mercedes, Porsche, Hyundai та Kia.

Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки Зарядка під час їзди Ще більший комфорт забезпечить індуктивна зарядка, для якої не потрібно спеціально зупинятися. Автоконцерн Renault та виробник чіпів Qualcomm випробовують у Франції мобільну індуктивну зарядку. Тестову ділянку дороги обладнано магнітними коліями, батареї електромобілів мають заряджатися на швидкості в 100 кілометрів на годину. Над такою розробкою працює і стартап в Ізраїлі.

Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки Рішення на крайній випадок ... а якщо все пішло не так - й зарядний пункт зайнятий, і робот поламався - то тоді за допомогою потрібно звернутися до мобільного сервісу із заряджання електрокарів. У ФРН співробітники стартапу Chargery за потреби швидко доставлять powerbank для знеструмленого авто, "заправлять" і відвезуть мобільний зарядний пристрій назад. Щоправда, повна зарядка триватиме до чотирьох годин. Автор: Інза Вреде, Андрій Пробитюк

