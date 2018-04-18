Німецький уряд розглядає можливість обмеження Telegram

Месенджер Telegram можуть заборонити в Німеччині через неодноразове використання для незаконних дій, зокрема для поширення теорій змови проти вакцинації і мобілізації противників вакцинації. Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини (BKA) заявило в середу, 26 січня, що створило робочу групу з метою розслідування повідомлень у Telegram, які містять погрози смертю або поширюють ненависті.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) припустила, що якщо Telegram не допомагатиме долати випадки незаконної поведінки, уряд може повністю заборонити месенджер.



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Чат-групи в Telegram, які можуть включати до 200 тисяч учасників, використовувалися деякими протестувальниками проти вакцинації проти коронавірусу, щоб поширювати неправдиву інформацію та заохочувати до насильства проти політиків. Наприклад, в грудні 2021 месендежер був використаний для мобілізації групи скептиків коронавірусу біля будинку профільної міністерки землі Саксонія Петри Кеппін (Petra Köpping), озброєних палаючими смолоскипами.

У 2017 році в Німеччині ухвалили закон, який вимагає від соцмереж видаляти нелегальний контент і повідомляти про це в поліцію, але, за словами Сімоне Рафаель (Simone Rafael), менеджерки Фонду Амадеу Антоніо, Telegram не співпрацює з органами юстиції чи безпеки.

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Одним з варіантів для уряду може бути вимагати від Google або Apple видалити Telegram зі своїх магазинів додатків. Однак це не вплине на користувачів, які вже завантажили програму.

Telegram створений у 2013 році росіянами Миколою та Павлом Дуровими. Зараз штаб-квартира компанії розташована в Дубаї. Месенджер вже заборонений або жорстко регулюється в Китаї, Індії та Росії.



