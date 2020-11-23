Німецькі слідчі провели обшуки в головному офісі Volkswagen

Слідчі провели низку обшуків у штабквартирі найбільшого автовиробника Німеччини - концерну Volkswagen AG - у Вольфсбурзі. Про це в понеділок, 23 листопада, повідомили в пресслужбі прокуратури Брауншвейга. У повідомленні наголошується, що під час проведених минулого тижня обшуків компанія передала слідчим "документи і файли". Згодом у самій компанії підтвердили цю інформацію. Слідчі дії проводилися у справі про прослуховування низки керівників компанії одним зі співробітників VW, якого згодом знайшли мертвим, передає інформагенція dpa.

У цій справі йдеться про ведення аудіозаписів під час конфіденційних розмов групи керівних менеджерів VW. Ідеться про співпрацю між VW та компанією-постачальником Prevent. У березні 2018 року керівництво VW вирішило припинити співпрацю з цим постачальником, однак було створено робочу групу, до складу якої увійшла низка керівних менеджерів VW, котрі обговорювали подальші дії компанії щодо цього постачальника.

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Утім, наприкінці липня цього року було викрито одного з членів цієї групи менеджерів VW, котрий проводив таємні аудіозаписи розмов групи. Незабаром тіло цього менеджера було знайдено в вигорілому автомобілі. Слідчі, котрі розслідують обставини його загибелі, схиляються до версії, що тут, швидше за все, йдеться про самогубство. Однак остаточної версії щодо обставин його смерті досі немає. "Ми й досі чекаємо висновку експертів щодо автомобіля", - заявив в понеділок речник прокуратури, цитує dpa.

Крім того, в серпні цього року слідчі повідомили, що вони розслідують також ймовірну спробу підпалу будинку загиблого менеджера VW.

Раніше ділове онлайн-видання Business Insider повідомляло, що під час проведених минулого тижня обшуків слідчі вручили підозру одній зі керівних співробітниць VW, котра підозрюються в тому, що саме вона наказала загиблому колезі вести аудіозаписи під час засідань робочої групи керівників VW.

У прокуратурі не стали коментувати це повідомлення, посилаючись на таємницю слідства.