 Німецькі слідчі провели обшуки в головному офісі Volkswagen | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Німецькі слідчі провели обшуки в головному офісі Volkswagen

Під час обшуків компанія передала низку документів та файлів, повідомили в прокуратурі. Слідчі намагалися роздобути більше інформації у справі про прослуховування керівних менеджерів Volkswagen.

Компанія Volkswagen

Слідчі провели низку обшуків у штабквартирі найбільшого автовиробника Німеччини - концерну Volkswagen AG - у Вольфсбурзі. Про це в понеділок, 23 листопада, повідомили в пресслужбі прокуратури Брауншвейга. У повідомленні наголошується, що під час проведених минулого тижня обшуків компанія передала слідчим "документи і файли". Згодом у самій компанії підтвердили цю інформацію. Слідчі дії проводилися у справі про прослуховування низки керівників компанії одним зі співробітників VW, якого згодом знайшли мертвим, передає інформагенція dpa.

У цій справі йдеться про ведення аудіозаписів під час конфіденційних розмов групи керівних менеджерів VW. Ідеться про співпрацю між VW та компанією-постачальником Prevent. У березні 2018 року керівництво VW вирішило припинити співпрацю з цим постачальником, однак було створено робочу групу, до складу якої увійшла низка керівних менеджерів VW, котрі обговорювали подальші дії компанії щодо цього постачальника.

Читайте також: Криза німецького автопрому: тисячі робочих місць в Україні під загрозою

Утім, наприкінці липня цього року було викрито одного з членів цієї групи менеджерів VW, котрий проводив таємні аудіозаписи розмов групи. Незабаром тіло цього менеджера було знайдено в вигорілому автомобілі. Слідчі, котрі розслідують обставини його загибелі, схиляються до версії, що тут, швидше за все, йдеться про самогубство. Однак остаточної версії щодо обставин його смерті досі немає. "Ми й досі чекаємо висновку експертів щодо автомобіля", - заявив в понеділок речник прокуратури, цитує dpa.

Крім того, в серпні цього року слідчі повідомили, що вони розслідують також ймовірну спробу підпалу будинку загиблого менеджера VW.

Раніше ділове онлайн-видання Business Insider повідомляло, що під час проведених минулого тижня обшуків слідчі вручили підозру одній зі керівних співробітниць VW, котра підозрюються в тому, що саме вона наказала загиблому колезі вести аудіозаписи під час засідань робочої групи керівників VW.

У прокуратурі не стали коментувати це повідомлення, посилаючись на таємницю слідства.

Дивитись відео 06:16

Як криза німецького автопрому впливає на український бізнес (24.06.2020)

DW.COM

Volkswagen відновив виробництво на головному заводі після тривалого простою

Volkswagen запускає виробництво на головному заводі у німецькому Вольфсбурзі після майже півтора місяця простою. Його причиною стали наслідки пандемії нового коронавірусу.  

"Дизельгейт": суд дозволив власникам авто від VW повернути їх виробнику

Згідно з рішенням Федерального верховного суду у Німеччині власники дизельних автомобілів Volkswagen можуть повернути авто виробнику і частково повернути сплачені кошти.  

Реклама

Докладно

Нелегальна робота в Німеччині: у рейді взяли участь 800 поліцейських

"Європа у фокусі" (відео)

Українців нелегально працевлаштували в Німеччині під час пандемії. Тепер їм 3 роки не можна в'їхати до Шенгену.  

Анґела Меркель пережила на посаді чотирьох президентів України

Що Анґела Меркель зробила для України (відео)

Анґела Меркель 15 років є канцлеркою Німеччини. Як розвивалися відносини Києва та Берліна за її правління?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  