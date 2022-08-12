Німецький експорт зріс у першому півріччі

За підсумками першого півріччя 2022 року Німеччина експортували товарів на загальну суму 763,9 мільярда євро. Відповідні дані поширила в у п'ятницю, 12 серпня, пресслужба Федерального статистичного відомства ФРН (Destatis).

В порівнянні з першим півріччям 2021 року зростання експорту становило 13,4 відсотка.

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Найбільшу частину експорту в першій половині 2022 року становили автомобілі та автозапчастини - 116,3 мільярда євро, порахували в відомстві.

Імпорт зростав ще більшими темпами

Тим часом обсяг німецького імпорту за перші шість місяців 2022 року додав 26,5 відсотка порівняно з аналогічним періодом минулого року, сягнувши 729,6 мільярда євро. У першій половині 2022 року позитивне сальдо зовнішньої торгівлі Німеччини становило 34,3 мільярда євро, коли за той самий торішній період воно досягало 96,5 мільярда євро.

Торгівля з Росією зазнала змін

Водночас експорт Німеччини до Росії у січні-червні впав на 34,5 відсотка у річному вираженні і становив 8,3 мільярда євро. Таке зниження зумовлено війною в Україні та запровадженими проти Росії санкціями, наголосили у Destatis.

Щодо імпорту з РФ, то він збільшився у вартісному вираженні на 51,3 відсотка, до 22,6 мільярда євро. Це, зокрема, пов'язано з підвищенням цін на енергоносії, зазначили у відомстві. Втім, у натуральному вираженні імпорт із Росії скоротився на 24 відсотки порівняно з першим півріччям 2021 року.

Зовнішньоторговельне сальдо з РФ було негативним для Німеччини - у першій половині 2022 року показники імпорту з РФ на 14,2 мільярда євро перевищували обсяг експорту до Росії в грошовому вираженні. Торік у першому півріччі негативне сальдо ФРН у торгівлі з РФ становило 2,2 мільярда євро, підрахували в відомстві.