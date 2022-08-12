 Німецький експорт зріс у першому півріччі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2022

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Новини

Німецький експорт зріс у першому півріччі

Експорт товарів із ФРН у січні-червні виріс на 13,4 відсотка у річному вираженні. Водночас зростання імпорту становило 26,5 відсотка.

Обсяги німецького експорту та імпорту зросли

Обсяги німецького експорту та імпорту зросли

За підсумками першого півріччя 2022 року Німеччина експортували товарів на загальну суму 763,9 мільярда євро. Відповідні дані поширила в у п'ятницю, 12 серпня, пресслужба Федерального статистичного відомства ФРН (Destatis).

В порівнянні з першим півріччям 2021 року зростання експорту становило 13,4 відсотка.

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Найбільшу частину експорту в першій половині 2022 року становили автомобілі та автозапчастини - 116,3 мільярда євро, порахували в відомстві.

Імпорт зростав ще більшими темпами

Тим часом обсяг німецького імпорту за перші шість місяців 2022 року додав 26,5 відсотка порівняно з аналогічним періодом минулого року, сягнувши 729,6 мільярда євро. У першій половині 2022 року позитивне сальдо зовнішньої торгівлі Німеччини становило 34,3 мільярда євро, коли за той самий торішній період воно досягало 96,5 мільярда євро.

Торгівля з Росією зазнала змін

Водночас експорт Німеччини до Росії у січні-червні впав на 34,5 відсотка у річному вираженні і становив 8,3 мільярда євро. Таке зниження зумовлено війною в Україні та запровадженими проти Росії санкціями, наголосили у Destatis.

Щодо імпорту з РФ, то він збільшився у вартісному вираженні на 51,3 відсотка, до 22,6 мільярда євро. Це, зокрема, пов'язано з підвищенням цін на енергоносії, зазначили у відомстві. Втім, у натуральному вираженні імпорт із Росії скоротився на 24 відсотки порівняно з першим півріччям 2021 року.

Зовнішньоторговельне сальдо з РФ було негативним для Німеччини - у першій половині 2022 року показники імпорту з РФ на 14,2 мільярда євро перевищували обсяг експорту до Росії в грошовому вираженні. Торік у першому півріччі негативне сальдо ФРН у торгівлі з РФ становило 2,2 мільярда євро, підрахували в відомстві.

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