Німеччина завершує місію "Аталанта" з боротьби з піратством

Уряд Німеччини не подаватиме до парламенту заявку на продовження мандату збройних сил у місії Європейського Союзу "Аталанта" біля берегів півострова Сомалі, заявив офіційний представник міністерства оборони 1 квітня в Берліні. Таким чином, мандат німецької місії завершиться 30 квітня.

Місія Євросоюзу "Аталанта" біля берегів Сомалі діє з 2008 року. В її рамках військові кораблі різних країн ЄС патрулюють цей активний торговий маршрут. Їхнє завдання - охорона морських шляхів у регіоні, а також запобігання нападам на судна, що перевозять гуманітарну допомогу в рамках Всесвітньої продовольчої програми.

В окремі періоди в цьому регіоні за рік здійснювались сотні піратських нападів на торгові судна. Після падіння рівня піратства в регіоні збройні сили Німеччини також почали скорочувати свою участь в "Аталанті". Востаннє мандат Бундесверу продовжили два роки тому. Він передбачував залучення до операції щонайбільше 300 військовослужбовців військово-морських сил.

"Операція, метою якої було скорочення піратства до прийнятного рівня, досягла результатів, які вражають", - зазначив представник міноборони ФРН. За його словами, останній задокументований напад сомалійських піратів трапився у 2019 році, а остання успішна піратська атака в регіоні, де відбувається операція "Аталанта", була здійснена у квітні 2017 року.