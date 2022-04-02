Німеччина завершує місію "Аталанта" з боротьби з піратством

Уряд Німеччини не подаватиме до парламенту заявку на продовження мандату збройних сил у місії Європейського Союзу "Аталанта" біля берегів півострова Сомалі, заявив офіційний представник міністерства оборони 1 квітня в Берліні. Таким чином, мандат німецької місії завершиться 30 квітня.
Місія Євросоюзу "Аталанта" біля берегів Сомалі діє з 2008 року. В її рамках військові кораблі різних країн ЄС патрулюють цей активний торговий маршрут. Їхнє завдання - охорона морських шляхів у регіоні, а також запобігання нападам на судна, що перевозять гуманітарну допомогу в рамках Всесвітньої продовольчої програми.
В окремі періоди в цьому регіоні за рік здійснювались сотні піратських нападів на торгові судна. Після падіння рівня піратства в регіоні збройні сили Німеччини також почали скорочувати свою участь в "Аталанті". Востаннє мандат Бундесверу продовжили два роки тому. Він передбачував залучення до операції щонайбільше 300 військовослужбовців військово-морських сил.
"Операція, метою якої було скорочення піратства до прийнятного рівня, досягла результатів, які вражають", - зазначив представник міноборони ФРН. За його словами, останній задокументований напад сомалійських піратів трапився у 2019 році, а остання успішна піратська атака в регіоні, де відбувається операція "Аталанта", була здійснена у квітні 2017 року.
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Бундесверу виповнилось 60 років
Перезавантаження 22 роки тому
2 квітня 1993 року федеральний уряд схвалює рішення про участь Бундесверу в операції НАТО у Югославії. Це було перше з часів Другої світової війни бойове завдання німецьких солдатів за кордоном.
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Бундесверу виповнилось 60 років
Суперечлива участь в операціях у колишній Югославії
Бундесвер бере участь у забезпеченні ембарго на постачання зброї до колишньої Югославії в Адріатичному морі, а також безпольотної зони над Боснією. Виконання німецькими солдатами завдань за межами території країн-членів НАТО спричинило внутрішньополітичної дискусії. Соціал-демократи й ліберали вважали участь Бундесверу в операціях у колишній Югославії такою, що суперечить конституції ФРН.
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Бундесверу виповнилось 60 років
Вирішальне слово за парламентом
У своєму рішенні від 12 липня 1994 року Федеральний конституційний суд підтвердив, що Німеччина - як член ООН і НАТО - має право на участь своїх збройних сил у місіях цих організацій. Суд, однак, наголосив на тому, що кожну таку операцію має затверджувати Бундестаг.
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Бундесверу виповнилось 60 років
Війна у Косові: бойове завдання без мандата ООН
Навесні 1999 року Бундесвер бере участь в операції НАТО "Союзна сила" - першій великій бойовій операції в своїй історії. Німецькі літаки Tornado ведуть повітряну розвідку й боротьбу з сербськими системами протиповітряної оборони. З погляду міжнародного права операція була сумнівною, оскільки Північноатлантичний альянс не мав мандата Ради Безпеки ООН на проведення операції.
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Бундесверу виповнилось 60 років
Суперечки навколо косовської місії
У Косові тодішня червоно-зелена коаліція вперше використала збройні сили як політичний засіб за межами країни. Це спричинили значні внутрішньополітичні тертя. Опоненти заявляли про антиконституційну агресивну війну. Особливо дісталося Зеленим: 1999 року на одному з партійних конгресів у міністра закордонних справ Йошку Фішера кинули кулькою з фарбою.
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Бундесверу виповнилось 60 років
Війна з терором
Після терористичних актів 11 вересня 2001 року НАТО вперше в своїй історії задіює статтю 5 Північноатлантичного договору про колективну оборону. Уряд ФРН теж підтримує "війну з терором". У рамках операції "Нескорена свобода" Бундесвер бере участь у бойових діях в Афганістані та на морі в районі Сомалійського півострова.
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Бундесверу виповнилось 60 років
Шредер заручився підтримкою депутатів
Участь Бундесверу у боротьбі з тероризмом викликала суперечки в червоно-зеленій коаліції. Канцлер Ґергард Шредер (СДПН), який запевнив США в "повній солідарності" з боку Німеччини, пов'язав голосування щодо місії в Афганістані з голосуванням про довіру урядові - і здобув підтримку Бундестагу, хоч і з невеликою перевагою.
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Бундесверу виповнилось 60 років
13 років в Афганістані
З 2002 року Бундесвер бере участь в операціях Міжнародних сил сприяння безпеці (МССБ) в Афганістані. За 13 років у цій країні загинули 54 німецькі солдати. Місія МССБ добігла кінця 31 грудня 2014 року. Відтоді 850 солдатів Бундесверу беруть участь у наступній операції - "Рішуча підтримка". Її метою є підготовка афганських сил безпеки.
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Бундесверу виповнилось 60 років
Авіаудар по автоцистернах біля Кундуза
4 вересня 2009 року внаслідок авіаудару по захоплених талібами автоцистернах з пальним загинуло більше сотні людей, у тому числі діти. Операцією, яку провели південніше Кундуза, командував німецький полковник Ґеорґ Кляйн. Це найбільше на сьогодні число жертв у місії Бундесверу.
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Бундесверу виповнилось 60 років
Ракети Patriot у Туреччині
З грудня 2012 року німецькі ракетні комплекси Patriot розташовані на південному сході Туреччини, яка попросила підтримки союзників по НАТО, побоюючись ракетних атак з боку Сирії. 256 німецьких солдатів дислоковані в анатолійському місті Кахраманмараш, що приблизно за 100 кілометрів на північ від сирійського кордону. Мандат місії закінчується у січні 2016 року.
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Бундесверу виповнилось 60 років
Боротьба з піратами в Аденській затоці
З грудня 2008 року приблизно 318 німецьких вояків беруть участь в операції "Аталанта" в Аденській затоці та біля берегів Сомалійського півострову. Очолювана Євросоюзом операція має на меті захист гуманітарних вантажів та свободи судноплавства в регіоні, а також боротьбу з піратством.
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Бундесверу виповнилось 60 років
Порятунок біженці у Середземному морі
Бундесвер також допомагає рятувати біженців у Середземному морі. У цій місії з квітня 2015 року беруть участь до 320 солдатів на фрегатах та кораблях підтримки. Операцію буде подовжено, і німецькі кораблі зможуть зупиняти човни контрабандистів, які переправляють людей з Лівії до Італії, накладати на них арешт, а за потреби - знищувати.
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Бундесверу виповнилось 60 років
Пам'ять про загиблих
За 60 років існування Бундесверу 106 німецьких содатів загинули в операціях за кордоном. Урочисто відкритий 8 вересня 2009 року Меморіал Бундесверу в Берліні вшановує пам'ять загиблих також за межами Німеччини вояків.
Автор: Свен Пьоле, Арне Ліхтенберґ