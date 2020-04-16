Німеччина не залежить від імпорту медичних товарів із Азії - інститут іfo

Німеччина не залежить від постачальників ліків і медичного обладнання з-поза меж Європи. Про це заявили фахівці мюнхенського Інституту економічних досліджень ifo в четвер, 16 квітня.

В інституті зазначають, що у 2019 році в Німеччині зафіксований профіцит торговельного балансу у 37 мільярдів євро у сфері торгівлі медичними товарами. Науковці звертають увагу на збільшення обсягу торгівлі медикаментами й медичним обладнанням, як-то апаратами для штучної вентиляції легень (ШВЛ) і засобами для дезінфекції.

За даними ifo, 72 відсотки імпортованих ліків Німеччина купує в інших країн-членів Євросоюзу. Інші важливі експортери медичних товарів до ФРН - США, Швейцарія й Великобританія. Натомість імпорт ліків із Китаю та Індії обсягом у 409 мільйонів євро - це лише 0,8 відсотка всього німецького імпорту медичних товарів.

"Це заперечує твердження, що Німеччина принципово залежна від імпорту з країн Азії", - пояснюють у ifo. "Німеччина, як і раніше, відіграє значну роль у глобальній торгівлі медичними товарами", - цитує звіт науковців інформагенція Reuters.

Фахівці ifo запропонували створити національний запас медикаментів на випадок кризи. Водночас вони застерегли Євросоюз від запровадження протекціоністських заходів, щоб не перешкоджати свободі глобальної торгівлі. Німецькі науковці закликали ЄС запровадити довготермінові нульові мита на ввезення всіх медичних товарів.

Серед країн Європи Німеччина діє найефективніше в умовах пандемії COVID-19. Вона посіла друге місце у світовому рейтингу безпеки держав під час пандемії. У переліку з 40 держав Німеччина поступилася тільки Ізраїлю. Про це свідчать результати дослідження фонду Deep Knowlegde Group (DKG) із Лондона.