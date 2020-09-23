 Нелегальне працевлаштування українок: у Німеччині провели масштабний рейд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.11.2020

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Нелегальне працевлаштування українок: у Німеччині провели масштабний рейд

Рейд був проведений у рамках розслідування масштабної справи щодо незаконного працевлаштування у Німеччині польськими фірмами переважно громадян України.

Нелегальне працевлаштування українок: у ФРН провели масштабний рейд

Нелегальне працевлаштування українок: у ФРН провели масштабний рейд

Федеральна поліція Німеччини разом зі співробітниками митної служби провела в середу, 25 листопада, масштабну спецоперацію по всій країні, спрямовану проти нелегального працевлаштування у сфері догляду в домогосподарствах.

Як повідомляє пресслужба федеральної поліції, до операції залучили близько тисячі правоохоронців, обшуки провели у 130 житлових і комерційних приміщеннях у 13 федеральних землях. Одночасно з обшуками на території Німеччини слідчі дії щодо трьох головних підозрюваних в рамках правової допомоги провела прокуратура Польщі.

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Підставою для слідчих дій стало розслідування справи проти трьох громадян Польщі і пов'язаної з ними 71 особи на території Німеччини. Щодо цих осіб ведеться слідство за підозрою у нелегальному перевезенні іноземців у комерційних цілях, незаконному працевлаштуванні іноземців, а також незаконному позбавленні і розкраданні заробітної плати. 

За оцінками Головного митного управління Дрездена, через дії підозрюваних недонарахування у фонди соціального страхування становили близько 14 мільйонів євро.

Під час слідчих дій були вилучені носії даних, документи, вогнепальна зброя, боєприпаси, близько 60 тисяч євро готівкою і близько одного кілограма золота вартістю в кілька десятків тисяч євро.

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Як повідомляється, розслідування справи розпочалося близько трьох років тому, коли увагу правоохоронних органів викликали громадяни України, які під час свого перебування у Німеччині нібито з туристичною метою насправді, не маючи на те дозволу, працювали на замовлення компаній, до яких мали стосунок підозрювані. У поліції також зазначають, що окрім відсутності необхідних дозвільних документів, наймані працівники з України не мали необхідної кваліфікації, щоб надавати послуги з догляду.

Загалом поліція розслідує близько 1400 випадків нелегального перебування та працевлашутування в Німеччині, головно щодо жінок з України. Як правило, вони були завербовані польськими фірмами в Україні, після чого їхні послуги пропонувалися вже німецьким замовникам за низькою ціною.

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