 У ФРН масштабна спецоперація через нелегальних працівників з України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.09.2020

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Новини

У ФРН масштабна спецоперація через нелегальних працівників з України

Одразу в кількох федеральних землях співробітники федеральної поліції Німеччини проводять низку рейдів через виявлення значного числа фальшивих документів Євросоюзу в працівників, зокрема, з України.

Рейд федеральної поліції в землі Саксонія-Ангальт

Рейд федеральної поліції в землі Саксонія-Ангальт, 23 вересня 2020 року

Співробітники федеральної поліції Німеччини провели масштабну спецоперацію в п'ятьох федеральних землях. Рейди розпочалися рано вранці в середу, 23 вересня, й тривали кілька годин, розповіли в пресслужбі поліції агентству новин AFP. Згідно з даними речника поліції, до спецоперації було залучено близько 800 співробітників федеральної поліції.

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Головним об'єктом рейдів стали два агентства з тимчасового і контрактного працевлаштування з Німеччини та Польщі, котрі постачали працівників зі Східної Європи переважно для німецьких підприємств м'ясопереробної промисловості. Німецька фірма мала багато дочірніх підприємств у Німеччині, а польська - мала у ФРН одне предстанитцтво. В поліції назвали структуру й механізм діяльності цих компаній "дуже заплутаними".

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Рейди проводилися в Саксонії-Ангальт, а ще в Саксонії, Берліні, Нижній Саксонії і в землі Північний Рейн-Вестфалія. Було вилучено багато електронних носіїв інформації.

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У поліції повідомили про десятьох підозрюваних у віці від 41 до 56 років, в тому числі шістьох німців, трьох поляків і одну українку. Осіб підозрюють у забезпеченні, зокрема, і українських громадян фальшивими румунськими документами, щоб уможливити їхнє працевлаштування в Німеччині. На запит DW у поліції повідомили про затримання ще низки українських громадян, дехто з яких працював у Німеччині як студент, хоч під час перевірки виявилося, що ці особи студентами не були.

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Як зазначили правоохоронці, спецоперація стала відповіддю на виявлення значної кількості підроблених документів ЄС румунського зразка, що дають право на перебування й працевлаштування в країнах ЄС, у тому числі й у Німеччині.

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