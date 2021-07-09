Не той манікюр і синьо-жовті кросівки: за що затримують у РФ

Протягом понад двох місяців, що минули з початку вторгнення Росії в Україну, почастішали випадки переслідування в РФ громадян, які, на думку російської влади, засуджують війну або висловлюють підтримку українцям. Підстави затримання чи порушення кримінальної справи часом були вкрай неординарними. DW зібрала кілька прикладів.

"Поширення фейків про дії російських збройних сил і публічні заклики до запровадження санкцій проти Росії" - після ухвалення Держдумою РФ 4 березня поправок до Кримінального кодексу, що передбачають відповідальність за такі "діяння", а також відповідних поправок до Кодексу про адміністративні правопорушення, кількість затриманих за цією статтею зростає Росії мало не щодня.

За підрахунками проєкту ОВС-Інфо, з початку війни в Україні до кінця квітня за названими вище підставами було затримано 15 439 осіб. Серед фігурантів подібних справ - не лише політики та співробітники ЗМІ, приміром, син відомого російського журналіста Володимир Кара-Мурза-молодший, підозрюваний владою РФ у поширенні "фейків" про російську армію під час свого виступу в палаті представників штату Аризона, або муніципальні політики Олена Котеночкіна та Олексій Горінов, які оголосили на засіданні ради депутатів Красносільського округу Москви хвилину мовчання "на згадку про жертви агресії в Україні". Переслідування зазнають і пересічні громадяни.

Затримання противниці війни в Україні на Манежній площі у Москві

Християнські заповіді, що "дискредитують ЗС РФ"

24 квітня, коли православні християни по всьому світу відзначали свято Великодня, на Невському проспекті в Санкт-Петербурзі поліцейські затримали пікетувальника, який стояв із плакатом "Війна - мир, свобода - рабство, невігластво - сила, годі спотворень". Чоловіка відпустили, склавши на нього протокол за статтею про дискредитацію російської армії.

Того ж дня в російській столиці біля храму в Мітіно було затримано москвича Сергія Мельникова, на плакаті якого абревіатура ХВ - "Христос воскрес" - була розшифрована альтернативним чином: "Досить війни" ("Хватит войны" російською - Ред.). Через це на чоловіка було складено протокол про дискредитацію збройних сил РФ, повідомив він проєкту "ОВД-Інфо".

Також у великодню неділю в Нижньому Новгороді був затриманий пікетувальник Олександр Маленков. На його плакаті було написано: "6-а заповідь - Не вбивай".

Напередодні, 23 квітня, на Красній площі в Москві поліцейські затримали дівчину, яка мала при собі сумку з написом "Ні війні" і пофарбувала нігті в жовто-синій колір. За даними проєкту ОВС-Інфо, який надав затриманій - Юлії Єлісєєвій - адвоката, її відпустили після складання двох протоколів: про дискредитацію російської армії та порушення правил проведення публічного заходу.

Тим часом видання "Псковська губернія" розповіло історію мешканки мікрорайону Хрести, до якої прийшла поліція тому, що вона пофарбувала огорожу біля свого будинку у жовто-синій колір. Після спілкування з представниками служби охорони правопорядку жінка паркан перефарбувала, зазначає видання.

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Кросівки як засіб агітації

Не менш дивовижна історія сталася 6 березня з 40-річним мешканцем Москви, пише онлайн-видання msk1.ru, не уточнюючи імені героя. Чоловіка, який вирушив до ГУМу, щоб купити подарунки дружині та дочці до 8 березня, затримали за те, що на ньому були кросівки жовто-синього кольору. Як розповів журналістам адвокат затриманого Ілля Уткін, взуття визнали "засобом політичної агітації". У відділку Ліанозово було оформлено протокол за статтею про порушення правил участі у масових заходах, додав адвокат.

Через кілька днів - 17 березня - за аналогічну "провину" постраждала мешканка Москви. Як пише у своєму Telegram-каналі проєкт "Мережеві свободи", жінку оштрафували на 30 тисяч рублів за те, що вона, "перебуваючи в громадському місці, демонструвала предмети одягу та значок, розфарбовані у кольори прапора Республіки Україна, що виражають негативне ставлення до збройних сил Російської Федерації, привертала увагу ЗМІ та блогерів". Конкретно йшлося про жовто-синю шапку затриманої та прикріпленого до її одягу серця в кольорах українського прапора.

Згідно зі статтею 20.3.3 Кодексу про адміністративні правопорушення РФ, громадські події, створені задля "дискредитації ЗС РФ", якщо вони не містять ознак кримінально караного діяння, можуть каратися штрафом до 100 тисяч рублів для громадян і до мільйона рублів для юросіб. А кримінальна стаття "публічне поширення явно хибної інформації " про російську армію (стаття 207.3 КК РФ) тягне за собою покарання до 15 років позбавлення волі.