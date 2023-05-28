  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Марта Костюк
Марта КостюкФото: Frank Molter/dpa/picture alliance
СпортУкраїна

Не потиснула руку білорусці: Костюк освистали у Франції

Анастасія Шепелева
15 хв. тому

Після поєдинку на Ролан Гаррос у Франції українська тенісистка Марта Костюк відмовилася потиснути руку своїй суперниці - білорусці Арині Соболенко, що спричинило незадоволення на трибунах.

https://p.dw.com/p/4Ruuf

Українська тенісистка Марта Костюк відмовилася потиснути руку своїй суперниці, другій "ракетці" світу Арині Соболенко з Білорусі, після поєдинку у першому колі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, що спричинило незадоволення публіки. На відео з турніру, поширеному у неділю, 28 травня, чути, як деякі глядачі освистують вчинок українки, натомість частина публіки зустріла його оваціями.

Тим не менш, коментатор поєдинку заявив, узагальнивши, що Костюк освистують за відмову потиснути руку білорусці. Зустріч закінчилася програшом українки з рахунком 3-6, 2-6, що означає, що Костюк не змогла подолати стартовий раунд турніру Великого Шолому у Франції, Ролан Гаррос.

Марта Костюк (п) та Арина Соболенко
Марта Костюк (п) та Арина СоболенкоФото: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Перед поєдинком Соболенко неодноразово заявляла, що зупинила б агресивну війну Росії, якби могла, і сказала, що це "нормально, якщо Костюк її ненавидить". Водночас українка зазначила, що лише "не поважає" суперницю через її поїздки до Росії. Із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Марта Костюк не потискає руки своїм суперницям із Росії та Білорусі на поєдинках.

Матч у Франції став другою очною зустрічі у кар'єрі між Костюк і Соболенко. Перший поєдинок у 2022 році також виграла білоруска.

Як РФ викрадає дітей з України і як матері повертають їх?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Марта Костюк

Не потиснула руку білорусці: Костюк освистали у Франції

Спорт15 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан в українській Бучі, 13 квітня 2022 року

30 років міжнародного правосуддя: від Мілошевича до Путіна

30 років міжнародного правосуддя: від Мілошевича до Путіна

Закон і право26 травня 2023 р.
Туреччина готується до другого туру виборів

Другий тур виборів у Туреччині: Ердоган проти Кілічдароглу

Другий тур виборів у Туреччині: Ердоган проти Кілічдароглу

Політика26 травня 2023 р.
external

Як у США ставлять "на ноги" військових ЗСУ

Як у США ставлять "на ноги" військових ЗСУ

Здоров'я26 травня 2023 р.06:15 хв.
Кадр з комп'ютерної гри Death from Above

Як німці зробили комп'ютерну гру на допомогу ЗСУ

Як німці зробили комп'ютерну гру на допомогу ЗСУ

Суспільство26 травня 2023 р.
external

Вологий "щит", що захищає від пожеж

Вологий "щит", що захищає від пожеж

Технології26 травня 2023 р.00:58 хв.
external

Як РФ викрадає дітей з України і як матері повертають їх?

Як РФ викрадає дітей з України і як матері повертають їх?

Суспільство26 травня 2023 р.28:54 хв.
На головну сторінку