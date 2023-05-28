Не потиснула руку білорусці: Костюк освистали у Франції

Після поєдинку на Ролан Гаррос у Франції українська тенісистка Марта Костюк відмовилася потиснути руку своїй суперниці - білорусці Арині Соболенко, що спричинило незадоволення на трибунах.

Українська тенісистка Марта Костюк відмовилася потиснути руку своїй суперниці, другій "ракетці" світу Арині Соболенко з Білорусі, після поєдинку у першому колі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, що спричинило незадоволення публіки. На відео з турніру, поширеному у неділю, 28 травня, чути, як деякі глядачі освистують вчинок українки, натомість частина публіки зустріла його оваціями.

Тим не менш, коментатор поєдинку заявив, узагальнивши, що Костюк освистують за відмову потиснути руку білорусці. Зустріч закінчилася програшом українки з рахунком 3-6, 2-6, що означає, що Костюк не змогла подолати стартовий раунд турніру Великого Шолому у Франції, Ролан Гаррос.

Марта Костюк (п) та Арина Соболенко Фото: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Перед поєдинком Соболенко неодноразово заявляла, що зупинила б агресивну війну Росії, якби могла, і сказала, що це "нормально, якщо Костюк її ненавидить". Водночас українка зазначила, що лише "не поважає" суперницю через її поїздки до Росії. Із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Марта Костюк не потискає руки своїм суперницям із Росії та Білорусі на поєдинках.

Матч у Франції став другою очною зустрічі у кар'єрі між Костюк і Соболенко. Перший поєдинок у 2022 році також виграла білоруска.