 На вуличних акціях з нагоди 1 травня в Берліні затримали 209 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2020

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Новини

На вуличних акціях з нагоди 1 травня в Берліні затримали 209 осіб

Присвячені 1 травня акції у Берліні призвели до затримання 209 протестувальників, 25 з них доправили до суду. Також під час мітингів відбувся напад на журналістів ZDF.

Попри коронавірус, у Берліні відбулися традиційні вуличні акції з нагоди 1 травня

Попри коронавірус, у Берліні відбулися традиційні вуличні акції з нагоди 1 травня

Під час акцій з нагоди 1 травня, які відбулися у п'ятницю в берлінському районі Кройцберґ, поліція затримала 209 осіб. Про це у суботу, 2 травня, повідомила прокуратура столиці Німеччини.

Вже після протестів до судів Берліна для обрання запобіжних заходів доправили 25 протестувальників. Цих людей правоохоронці затримали за порушення громадського порядку із застосуванням насильства.

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29 мітингів у Берліні попри коронавірус

За повідомленням правоохоронців, 29 мітингів, проведення яких санкціонувала столична влада, минули у різних районах Берліна без ексцесів. Акції проводились у відповідності до обмежень, запроваджених в Німеччині через пандемію COVID-19.

Більшість демонстрацій у Берліні відбулася без заворушень

Більшість демонстрацій у Берліні відбулася без заворушень

Водночас у районі Кройцберг понад тисяча людей зібралась без відповідного попереднього повідомлення і з очевидними порушеннями карантинних обмежень. Зокрема, учасники не дотримувались соціальної дистанції.

Напад на журналістів ZDF

Крім того, під час акції сталась сутичка з журналістами, серед яких перебувала знімальна група сатиричної програми Heute show німецького суспільно-правового мовника ZDF. Коли її журналісти, завершивши зйомки, йшли до своїх машин, на них напали невідомі. П'ятеро поранених співробітників шоу доправили після нападу до лікарні. По гарячих слідах поліція затримала п'ятьох осіб.

У Гамбурзі у цей день поліція також розігнала несанкціоноване зібрання сотень людей на вулиці Репербан. Учасників акції на честь "революційного 1 травня" через соціальні мережі закликали вийти на мітинг представники лівих організацій.

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