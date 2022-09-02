На віцепрезидентку Аргентини скоїли замах

Кіршнер обіймає посаду віцепрезидентки з грудня 2019 року. В 2007-2015 роках вона була президенткою Аргентини. Останніми днями сотні прихильників 69-річної політикині розбили стихійний табір у її підтримку біля її будинку: Кіршнер є фігуранткою судового процесу в справі про корупцію.
Сторона звинувачення вимагає засудити її до 12 років ув'язнення та довічно заборонити обіймати державні посади. За версією слідства, вона "очолювала злочинне угруповання" та завдала державі своїми діями збитків на мільярд євро. Вирок у її справі очікується наприкінці року.