На віцепрезидентку Аргентини скоїли замах

Крістіну Кіршнер намагалися застрелити біля її будинку в Буенос-Айресі, але пістолет дав осічку. Нападника затримали. Віцепрезидентка не постраждала.

На віцепрезидентку Аргентини Крістіну Кіршнер увечері 1 вересня вчинили замах. Спроба вбивства сталася біля її будинку в Буенос-Айресі.

Чоловік направив на Кіршнер пістолет, заряджений п'ятьма кулями, та натиснув на курок, однак пострілу не відбулося. Причина, через яку сталася осічка, поки технічно не підтверджена.

Нападника затримали. Ним виявився 35-річний уродженець Бразилії. Його мотиви наразі невідомі.

Віцепрезидентка не постраждала. Втім президент Аргентини Альберто Фернандес оголосив п'ятницю, 2 вересня, вихідним днем у знак солідарності з нею, повідомляє агенція AFP.

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Кіршнер звинувачують в корупції

Кіршнер обіймає посаду віцепрезидентки з грудня 2019 року. В 2007-2015 роках вона була президенткою Аргентини. Останніми днями сотні прихильників 69-річної політикині розбили стихійний табір у її підтримку біля її будинку: Кіршнер є фігуранткою судового процесу в справі про корупцію.

Сторона звинувачення вимагає засудити її до 12 років ув'язнення та довічно заборонити обіймати державні посади. За версією слідства, вона "очолювала злочинне угруповання" та завдала державі своїми діями збитків на мільярд євро. Вирок у її справі очікується наприкінці року.