 На Синаї впав вертоліт миротворців, загинули семеро осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2020

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Новини

На Синаї впав вертоліт миротворців, загинули семеро осіб

Серед загиблих миротворці з трьох країн - США, Франції та Чехії. Причини катастрофи наразі невідомі.

Гвинтокрил Чорний яструб (архівне фото)

Гвинтокрил "Чорний яструб" (архівне фото)

На Синайському півострові у четвер, 12 листопада, зазнав катастрофи вертоліт миротворчої місії MFO, повідомляє агенція AFP. Внаслідок катастрофи загинули семеро осіб, серед них п'ятеро громадян США, один громадянин Чехії і один громадянин Франції.

Причини катастрофи наразі невідомі. Штаб миротворчого контингенту в Ізраїлі підтвердив факт аварії, але від додаткових коментарів там відмовилися.

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Своєю чергою, агенція AP із посиланням на офіційного представника Єгипту, повідомляє, що вертоліт миротворців UH-60 Black Hawk виконував розвідувальну місію, коли впав недалеко від острова Тиран. Також джерело вважає, що аварія, з високою долею ймовірності, була викликана технічною несправністю.

Миротворча місія Multinational Force and Observers (MFO) була заснована за участі ізраїльської влади в 1979 році після підписання мирного договору Ізраїлю з Єгиптом. Миротворцям і спостерігачам з цієї місії доручено спостерігати за виконанням сторонами умов договору. З ООН ця місія не пов'язана.

На Синаї, що належить Єгипту, на даний час діють кілька озброєних угруповань, у тому числі бійці терористичного угруповання "Ісламська держава".

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