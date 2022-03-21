 На ″Сумихімпромі″ стався витік аміаку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2022

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Новини

На "Сумихімпромі" стався витік аміаку

Зона ураження навколо заводу становить 2,5 кілометра, повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький. Враховуючи напрям вітру, для міста Суми загрози немає.

Steigende Energiepreise in Deutschland

На заводі "Сумихімпром" стався витік аміаку, зона ураження - радіусом п'ять кілометрів. Про це у ніч на понеділок, 21 березня, повідомив глава Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Що стало причиною викиду, він не повідомив. 

Живицький нагадав, що аміак - безбарвний газ із різким задушливим запахом, добре розчинний у воді, вибухонебезпечний, токсичний. Аміак легший за повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали та нижні поверхи будинків. Глава Сумської ОВА нагадав, якими є правила поведніки людей в умовах виливу аміаку.  

Дещо згодом Живицький оновив дані і повідомив, що зона ураження становить близько 2,5 кілометра, на місці працюють аварійні бригади заводу та ДСНС. Враховуючи напрям вітру під загрозою опинилдося село Новоселиця, водночас для Сум загрозти немає.

"Сумихімпром" має статус базового підприємства хімічної галузі промисловості України з виробництва фосфорних мінеральних добрив.

Посилання в інтернеті

http://sumykhimprom.com.ua/ua/company/

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