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На Полтавщині пролунав вибух: лопнув газопровід

Євгенія Наконечна
26 вересня 2023 р.

У Лубенському районі Полтавської області стався вибух: розгерметизувався магістральний газопровід. Рятувальники ліквідовують наслідки.

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Українські пожежники працюють. Рятувальники. ДСНС.
Ілюстративне фото роботи ДСНСФото: State Emergency Service of Ukraine/REUTERS

На Полтавщині у вівторок, 26 вересня, пролунав вибух у Лубенському районі. Як повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Лунін, це сталося через розгерметизацію на магістральному газопроводі

Пізніше він повідомив, що на місці вибуху вигоряють залишки газу. Рятувальники ліквідовують загоряння сухої трави. 

У цей час в області лунала повітряна тривога.

Обійшлося без жертв.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України розповіли, що "розгерметизація підземного газопроводу високого тиску" виникла о 13:00. Зараз тиск у газогоні поступово знижується. Загрози населеним пунктам поблизу немає. 

Оператор газотранспортної системи України уточнює, що перебоїв у транспортуванні газу споживачам не було: "Постачання газу до споживачів здійснюється за основним маршрутом. Завдяки гнучкості ГТС вдалось уникнути обмежень газопостачання українським споживачам. Пошкоджений об'єкт не вплинув на транспортування природного газу для європейських споживачів".

Причини аварії встановлює спеціальна комісія.

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