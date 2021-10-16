На острові Балі стався землетрус: є жертви

Унаслідок землетрусу на індонезійському острові Балі загинули щонайменше три людини. Земні поштовхи магнітудою 4,8 бала сталися на популярному туристичному острові вранці в суботу, 16 жовтня, повідомляє агенція Reuters з посиланням на місцеву владу.

Вони спричинили зсув ґрунту, внаслідок якого загинули дві людини. Третя жертва, трирічна дівчинка, загинула під уламками. За інформацією місцевого агентства цивільного захисту, найвірогідніше, більше жертв землетрусу нема.

Читайте також: Нові землетруси на Ла-Пальмі: на острів стікає розпечена лава

Як повідомив речник агентства, епіцентр землетрусу був на відносно невеликій глибині на території, що розташована на великій відстані від туристичних центрів острова. Підземні поштовхи, за його словами, фіксувалися близько п'яти секунд.

Наслідки землетрусу

Землетруси в Індонезії відбуваються доволі часто. Південноазійська острівна держава розташована в так званому Тихоокеанському вогняному поясі, де стикаються кілька тектонічних плит і сейсмічна активність особливо потужна.

Так, 26 грудня 2004 року землетрус біля берегів Суматри спричинив низку руйнівних цунамі на узбережжі Індійського океану. Загалом загинуло 220 тисяч людей, у тому числі 170 тисяч - в Індонезії.