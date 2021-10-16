На острові Балі стався землетрус: є жертви

Унаслідок землетрусу на індонезійському острові Балі загинули щонайменше три людини. Земні поштовхи магнітудою 4,8 бала сталися на популярному туристичному острові вранці в суботу, 16 жовтня, повідомляє агенція Reuters з посиланням на місцеву владу.
Вони спричинили зсув ґрунту, внаслідок якого загинули дві людини. Третя жертва, трирічна дівчинка, загинула під уламками. За інформацією місцевого агентства цивільного захисту, найвірогідніше, більше жертв землетрусу нема.
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Як повідомив речник агентства, епіцентр землетрусу був на відносно невеликій глибині на території, що розташована на великій відстані від туристичних центрів острова. Підземні поштовхи, за його словами, фіксувалися близько п'яти секунд.
Наслідки землетрусу
Землетруси в Індонезії відбуваються доволі часто. Південноазійська острівна держава розташована в так званому Тихоокеанському вогняному поясі, де стикаються кілька тектонічних плит і сейсмічна активність особливо потужна.
Так, 26 грудня 2004 року землетрус біля берегів Суматри спричинив низку руйнівних цунамі на узбережжі Індійського океану. Загалом загинуло 220 тисяч людей, у тому числі 170 тисяч - в Індонезії.
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Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма
Вулкан прокинувся
Вулканічний гірський ланцюг Кумбре-В'єха на острові Ла-Пальма простягнувся на близько 14 кілометрів і сягає заввишки майже 2000 метрів над рівнем моря. 19 вересня вулкан знову став активним - уперше за 50 років. Потужні вибухи сколихнули південь острова. Востаннє цей вулкан вивергався у 1949 та 1971 роках.
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Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма
Рятуючись від лави
Потужні потоки лави почали сунути в напрямку узбережжя зі швідкістю близько 700 метрів на годину, руйнуючи також будівлі на своєму шляху. Чимало будинків зазнали сильних пошкоджень, повідомило державне телебачення RTVE. За даними поліції, довелося евакуювати близько 5000 людей.
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Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма
Уряд обіцяє швидку допомогу у відбудові
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес пообіцяв жителям острова Ла-Пальма швидку допомогу: "Жителі острова можуть бути спокійними, оскільки держава має достатньо фінансових засобів та персоналу". Санчес скасував свою поїздку до США, відправившись натомість до регіону стихійного лиха.
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Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма
Науковці контролюють вулкан з повітря
Ще до початку виверження вулкана в масиві Кумбре-В'єха в регіоні зареєстрували чисельні землетруси. Упродовж останнього тижня науковці нарахували тисячі струсів потужністю до 4,0 бала. Земля в районі вулкана піднялася приблизно на десять сантиметрів. В регіоні оголосили найвищий рівень тривоги.
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Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма
Тимчасові перешкоди в повітряному сполученні
Попри сильний дим та попіл аеропорт на острові Ла-Пальма й надалі залишається відкритим. Місцева авіакомпанія Binter хоча й скасувала низку рейсів, але повідомила про відновлення повноцінної роботи найближчим часом.
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Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма
Рідкісний природний спектакль
Востаннє вулканічний масив Кумбре-В'єха демонстрував активність 1971 року. На фото науковці спостерігають за виверженням вулкана Тенегія. Це було не єдине виверження в масиві Кумбре-В'єха в 20-му столітті: 1949 року проявили активність і вивергали лаву відразу три вулканічні кратери. Востаннє - 2011 року - в регіоні відбулось виверження підводного вулкана поблизу острова Ієрро.
Автор: Філіпп Белль