На найбільшому у світі книжковому ярмарку книжок цього року не буде

Уперше за більш ніж сім десятиліть свого існування Франкфуртський міжнародний книжковий ярмарок, який приймав щороку більше семи тисяч видавництв, літературних агентств, медійних компаній, книготорговельних об'єднань, вирішив цього року книжки на стендах взагалі не виставляти. Павільйони ярмарку залишаться закритими - за винятком одного-єдиного, у якому розташована студія першого каналу німецького телебачення.

Прямі трансляції авторських презентацій і телевізійні інтерв'ю з письменниками відбудуться, причому навіть із глядачами. Але глядачів буде мало, і організовані ці програми будуть з дотриманням суворих вимог гігієни.

Умови диктує пандемія

Причиною такого рішення стала пандемічна ситуація у Німеччині та світі, яка залишається серйозною. Ще в кінці травня генеральний директор книжкового ярмарку Юрґен Боос (Juergen Boos) говорив про те, що ярмарок відбудеться у звичному форматі, нехай і за участі лише невеликої частини експонентів, переважно з Німеччини. І навіть носіння масок, мовляв, буде справою добровільною. Але ситуація з коронавірусом не стала менш гострою, і дуже багато видавництв, зокрема, і німецьких, оголосили про те, що не приїдуть на ярмарок. Крім того, дотриматися всіх запобіжних заходів на величезній території Франкфуртського ярмарку, яку відвідували зазвичай близько третини мільйона гостей, просто неможливо.

На Франкфуртському книжковому ярмарку 2019 року

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Проте найбільший у світі книжковий форум все ж відбудеться - з 14-го до 18 жовтня. У самому Франкфурті-на-Майні та інших містах Німеччини пройдуть невеликі презентації, зустрічі з письменниками, різні конференції. Загалом їх заплановано близько сотні. Крім того, дуже багато чого можна буде побачити в інтернеті.

Зокрема, 17 жовтня з 10:00 до 22:00 на сайті Франкфуртського міжнародного книжкового ярмарку безкоштовно транслюватиметься своєрідний письменницький марафон, у якому, зокрема, візьмуть участь Дон Вінслоу, Еліот Вайнбергер, Елізабет Гілберт, Ольга Грязнова (Olga Grjasnowa) та інші.

Масштабна програма Франкфуртського міжнародного книжкового ярмарку-2020 буде опублікована у середині вересня на його офіційному сайті.