 На Буковині на півтора дня запроваджують комендантську годину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2020

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Новини

На Буковині на півтора дня запроваджують комендантську годину

Громадян просять закупитися продуктами та не виходити з дому з обіду 4 квітня до ранку 6 квітня. В області почав діяти особливий режим в'їзду та виїзду громадян і транспортних засобів.

Громадян прость не виходити з дому

Громадян прость не виходити з дому

У Чернівецькій області з 13.00 суботи, 4 квітня, до 6 ранку понеділка, 6 квітня, запроваджується режим максимального обмеження будь-якого переміщення людей. Про це ввечері 3 квітня повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук. "Закликаємо залишатися вдома і не залишати свої оселі до 6:00 понеділка", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Він попросив всіх жителів області до 13:00 суботи придбати необхідні харчові продукти з розрахунком на дві доби.

На Facebook-сторінці Чернівецької ОДА повідомляється, що це рішення ухвалено за результатами наради із державною комісією техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Водночас документів, які б визначали правову основу, умови дії режиму максимального обмеження на Буковині, а також санкції за його порушення, станом на ранок 4 квітня у публічному доступі немає.

Нагадаємо, 3 квітня в області почав діяти особливий режим в'їзду та виїзду громадян і транспортних засобів. Повідомляється, що через п'ять контрольно-пропускних пунктів на територію Буковини прибули 127 вантажних автомобілів, які привезли продукти та промислові товари.

Читати також: Нові правила карантину в Україні: що треба знати

Станом на ранок 3 квітня на Буковині зафіксовано 171 випадок коронавірусу. У медичних установах області перебуває 101 пацієнт, з них у 48 осіб підтверджено коронавірус, інші мають підозру.

З 6 квітня на території всієї України діятитмуть посилені карантинні заходи для протидії поширенню коронавірусу. Зокрема, не можна виходити на вулицю без документів, що посвідчують особу. В громадських місцях заборонено перебувати без респіратора або захисної маски, а дітям до 14 років - без супроводу батьків чи родичів. Також буде заборонено ходити більш ніж по двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей. Не можна буде відвідувати дитячі та спортивні майданчики. Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон дозволено лише для вигулу домашніх тварин чи у разі службової необхідності. Ці та інші зміни правил передбачені у відповідній постанові уряду України від 2 квітня 2020 року № 255, оприлюдненій на сайті Кабінету міністрів.

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