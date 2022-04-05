На 41-й день від початку бомбардувань Києва столиця України почала оживати

Перші дні квітня позначилися в Києві помітним пожвавленням цивільного життя. На автошляхах стало більше авто, на вулицях значно більше перехожих. Відкриваються крамниці, кав'ярні, ресторани, перукарні та інші заклади надання послуг. Київська влада повідомила про відновлення в дистанційному режимі навчання 90 відсотків школярів. Сотні киян, що виїхали з міста після початку бомбування столиці наприкінці лютого, щодня повертаються до своїх домівок, незважаючи на попередження міської влади про те, що воєнна небезпека ще не минула.

Втомлені жити за кордоном

Згідно з соціологічним дослідженням Центру ім. Разумкова, 79 відсотків біженців хочуть повернутися в Україну. Тим часом до Києва щодня вже повертаються сотні людей, повідомили DW у волонтерському штабі евакуації Києва. На автостанцію столичного залізничного вокзалу вранці 5 квітня прибув вщерть заповнений пасажирами автобус з Рівного. Сорокарічний киянин Андрій розповів, що повертається через Рівне з Польщі, бо першого дня бомбардування Києва вважав за обов'язок вивезти дружину й двох дітей віком 4 і 6 років у безпечне місце. Він завіз родину до знайомих польських фермерів, до яких колись приїздив на заробітки. "Хотів одразу повернутися і воювати, але довелося лишитися й заробляти сім'ї на життя", - сказав чоловік.

Київ поступово знову оживає. В одній з кав'ярень в центрі української столиці, 5 квітня 2022 року

Цього ранку столиця України знову здригалася від гуркоту вибухів на північному заході. Але вони не лякали новоприбулих. "Ми ж регулярно новини читаємо, знаємо, що це триває розмінування Бучі та інших передмість. Щойно дізналися, якого лиха там накоїли росіяни, одразу вирішили повертатися. Наша київська квартира лишилася неушкоджена, а мені час братися або до зброї, або до відбудови поруйнованого", - сказав Андрій. Його дружина й діти одноголосно заявили, що дуже скучили за своїм містом і ладні терпіти небезпеку та незручності, аби лише повернутися додому.

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Пожвавлення на вулицях

Андрій тішиться тим, що може дістатися домівки без витрат на таксі, бо цього дня повноцінно запрацювали додаткові центральні станції метро, що раніше використовувалися лише як бомбосховища і там потяги не зупинялися. За повідомленням київської влади, в столиці виїхали на маршрути близько 150 автобусів та понад 30 трамваїв. Але й таксі повернулися до довоєнних тарифів на пасажирські перевезення. За останній тиждень у Києві значно побільшало авто на дорогах, повернулися такі звичні для мирного часу київські затори на автомагістралях. Але зараз вони здебільшого утворюються на блокпостах і на в'їзді на мости через Дніпро, де у водіїв та пасажирів перевіряють документи.

Ще в останні дні березня в київських супермаркетах побільшало харчів. З одного боку, зник ажіотажний попит, а з іншого - замість переважно імпортних продуктів, що доправлялися в перші дні ескалації війни Росії проти України гуманітарними конвоями, на полицях з'явилися звичні продукти українських виробників - від кондитерських виробів до свіжого м'яса і молокопродуктів. Щодня київська мерія повідомляє про роботу в різних районах столиці фермерських міні-ярмарків, де можна купити картоплю, овочі борщового набору, бакалію, тощо.

Рублі в Києві вже нікому не потрібні

"Ми б уже давно до вас приїхали, але дістатися з лівого берега на правий забирає близько двох годин через затори на мостах і численні блокпости. А ще щойно виїжджали, починали ревіти сирени повітряної тривоги і нам доводилося вертатися", - розповів у розмові з DW фермер, що розгорнув свою ятку в центрі Києва.

Останній тиждень, ще до відступу ворожого війська з Київської області, повітряних тривог у столиці стало значно менше, а звуки перестрілки під час вуличних боїв з диверсантами поступово вщухли. Лише мешканців Троєщини та Лісового масиву на півночі міста турбують звуки стрілянини, але, як з'ясувалося, в тутешніх лісах тривають не бої, а тренування тероборони.

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Кава під завивання сирен

Відновлюється і робота малого бізнесу. Від початку квітня мерія повідомляє про роботу понад 760 продуктових магазинів, 400 ресторанів та понад 440 станцій техобслуговування авто. Біля однієї з центральних станцій метро, яка відкрита лише як бомбосховище, у колишньому ресторанчику тайської їжі запрацювала кухня, де готують гарячу їжу бійцям тероборони та людям, які ховаються від повітряної небезпеки під землею. "Наш рекорд був 510 порцій за день! Готуємо борщі, супи, каші. Продукти підвозимо від місцевих фермерів", - сказала DW кухарка цього закладу Катерина.

Менеджерка однієї з київських кав'ярень Олександра: "Клієнтів стає більше, але й конкуренція теж зростає"

Поруч з кухнею відкрилася кав'ярня елітної кави. Її менеджерка Олександра розповіла, що отримує обсмажену каву від постачальників, які раніше були в Києві, а з початком боїв навколо Києва виїхали на захід України. "У нас щодня буває до 50 клієнтів, яким подобається і сама авторська кава, яку ми варимо, і наш затишний садочок, де можна комфортно посидіти в теплу погоду. Відчуваємо, що люди поступово вертаються в столицю, клієнтів стає більше, але й конкуренція теж зростає, бо щодня відкривається щораз більше кав'ярень", - каже Олександра.

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Обмеження зникають

Біля сусіднього з цими закладами чи не найдорожчому в місті супермаркеті елітного алкоголю та продуктів автостоянка вщерть заповнена дорогими авто, а всередині, у ресторані при цьому магазині зайняті всі столики. Грошовиті кияни поспішають надолужити місяць заборони на продаж алкоголю, запроваджену одночасно із воєнним станом в державі. В решті супермаркетів відділи з продажу оковитої теж познімали жовті стрічки, якими були перекриті входи до них наприкінці лютого та цілий березень.

В одній з київських перукарень: "Тільки військових та хлопців, що йдуть до військкоматів стрижемо поза чергою"

Радіють кияни і поступовому відкриттю перукарень. В одній з них, що на Печерській площі, власниця сказала, що запис на стрижки тут приймається на місяць наперед. "У нас зараз на зміні лише один перукар, а люди ж цілий місяць не стриглися, жінкам не було де зробити професійний манікюр. Тільки військових та хлопців, що йдуть до військкоматів стрижемо поза чергою, бо нашим захисникам нема коли чекати", - сказала DW перукарка Олена.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Знімок із міста Буча, події у якому Володимир Зеленський назвав геноцидом українського народу. Їх засудили і лідери зарубіжних країн та міжнародних організацій. Після відходу російських військ тут виявлено тіла сотень убитих мешканців. Фотографії з Бучі та інших місць у Київській області, які йдуть далі у фотохроніці війни в Україні від 4 квітня, містять сцени жорстокості, насильства та смерті.

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Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Вбиті мирні жителі Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Тіла вбитих мешканців Бучі, деякі з жертв - зі зв'язаними за спиною руками, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Розстріляна людина біля велосипеда на узбіччі дороги біля міста Буча, 3 квітня.

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Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі, 31 березня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Місце масового поховання біля церкви у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі На місці масового поховання у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Масове поховання у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Двоє вбитих мешканців Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Убитий мирний житель у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Вбитий мирний житель Київської області, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня. Автор: Микола Пермяков

