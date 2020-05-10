МЗС України: Загальних обмежень для виїзду українців за кордон немає

Міністерство закордонних справ України стверджує, що загальних обмежень виїзду громадян України за кордон не існує, а в ухваленні рішення про авіарейси МЗС виконує тільки функцію комунікатора. Так прокоментувала "Європейській правді" у неділю, 10 травня, пресслужба українського зовнішньополітичного відомства повідомлення посольства Великобританії про те, що "Україна забороняє виїзд своїх громадян без дозволу МЗС".

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У МЗС наголошують, що це обмеження стосується тільки перетину кордону в "закритих" пунктах перетину, передусім в аеропортах. "Чинне законодавство не встановлює жодних додаткових обмежень виїзду громадян України за кордон. В умовах протидії поширенню епідемії коронавірусу в Україні уряд ухвалив рішення про закриття окремих пунктів пропуску через державний кордон, зокрема для повітряного сполучення", - наводить видання пояснення МЗС України.

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Як пояснили у відомстві, "МЗС поінформував іноземні дипломатичні представництва в Україні" тільки про перелік цих пунктів. У МЗС наголошують, що не надають дозволи чи відмови у дозволі на виїзд за кордон і не передавали таку інформацію дипустановам.

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"Іншої інформації про обмеження виїзду за кордон чи необхідності отримання від міністерства закордонних справ України дозволів на виїзд громадян України, зокрема, тих, які мають посвідки на постійне проживання за кордоном, МЗС не давало", - пояснили у пресслужбі дипвідомства "Європейській правді".

У МЗС України також наголосили, що міністерство є лише "комунікатором, який передає інформацію від посольств до інших органів влади, які мають право ухвалювати необхідні рішення".

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Раніше цього дня видання з посиланням на сторінку у Facebook посольства Великобританії в Україні опублікувало повідомлення про те, що офіційний Київ поінформував партнерів про нібито заборону для виїзду своїх громадян без окремого дозволу МЗС. При цьому посольство надало рекомендації для отримання такого дозволу. Утім, згодом посольство змінило формулювання і тепер у повідомленні зазначається, що "ті українці, які мають дозвіл на проживання у Великобританії, повинні підтвердити свій статус".

Нагадаємо, 29 квітня авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) скасувала рейс PS1118 Київ-Лондон, що мав відбутися того ж дня. Рейс було організовано для доставки на роботу до Великобританії українських громадян, які мають довгостроковий контракт із роботодавцем за кордоном. Тоді в компанії повідомили, що це було зроблено через заборону Державної авіаційної служби України. Однак після дев'ятигодинної затримки літак з українцями таки вилетів до Великобританії.