 Музичний фестиваль Odessa Classics в гостях у Бонні | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 04.07.2022

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Культура й стиль життя

Музичний фестиваль Odessa Classics в гостях у Бонні

Odessa Classics належить до найпопулярніших в Україні літніх фестивалів класичної музики. Цього року плани організаторів перекреслила війна. Нині фестиваь з Одеси гостює у друзів.

Деніель Хоуп та Олексій Ботвінов

Деніель Хоуп (ліворуч) та Олексій Ботвінов

Одеса, перлина на Чорному морі, є одним з найважливіших культурних центрів України. Місто славиться своїм оперним театром, який було зведено за планами французького архітектора та відкрито 1809 року, своєю філармонією та музичними школами, де вчились такі всесвітньовідомі музиканти як Святослав Ріхтер, Давид Ойстрах або Натан Мільштейн. Недивно, що Одеса є справжнім магнітом для міжнародних виконавців.

Цього року так само чимало музикантів з усього світу вирушили би до Одеси, наприклад, для участі в популярному літньому фестивалі Odessa Classics. Але 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, усе змінилось. Зокрема, для відомого британського скрипаля Деніеля Хоупа.

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Hope for Peace

"Упродовж от уже багатьох років я виступав на чудовому музичному фестивалі Odessa Classics, який символізує зв'язок між Європою та Азією", - каже Хоуп. З великим задоволенням він був готовий виступити й цього року в місті, де навчався також його ментор - відомий музичний педагог Захар Брон.

Деніель Хоуп та Олексій Ботвінов на фестивалі в Одесі, 2019-й рік

Деніель Хоуп та Олексій Ботвінов на фестивалі в Одесі, 2019-й рік

Тому для Деніеля Хоупа це справа честі - підтримати Odessa Classics у складні часи. Як президент Будинку Бетховена в Бонні, він став одним з ініціаторів проєкту Hope for Peace - циклу благодійних концертів, які в Будинку Бетховена відбуваються з 5 липня до 23 серпня. В проєкті беруть участь також мисткині та митці, які вже виступали в Одесі або мали намір відвідати місто цього року: серед них такі знаменитості як оперний співак Томас Гемпсон або скрипалі Пінхас Цукерман та Міхаель Боренбойм, а також відомі й менш відомі молоді українські виконавці. На сцену вийде й сам Деніель Хоуп.     

Концепцію циклу концертів розробив засновник та художній керівник фестивалю Odessa Classics, відомий український піаніст Олексій Ботвінов. "Ми задумували Odessa Classics як європейський фестиваль для європейського міста, яким була й залишиться Одеса", - розповідає у розмові з DW Ботвінов, який походить зі старої одеської династії митців. 

Одеська опера сьогодні

Одеська опера сьогодні

Тепер і він зі своєю родиною вимушений тікати від війни. "Як і багатьом українським музикантам, мені так само довелося залишити мою батьківщину через жахливу російську агресію. Як митець, я намагаюсь зробити все й використовую для цього кожну можливість під час концертів, аби звернути увагу людей на ту несправедливість, яку зараз вимушена терпіти Україна. Гадаю, що цикл концертів у Бонні є не тільки чудовим символом солідарності з Україною, але й багатогранним мистецьким проєктом", - каже Ботвінов.

Перед зупинкою в Бонні фестиваль Odessa Classics уже побував у гостях в естонському Таллінні та в грецьких Салоніках. "Готовність допомогти була величезною й вражаючою", - розповідає Олексій Ботвінов.

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Українські митці в гостях у Бетховена

Директор Будинку Бетховена та Бетховенського архіву Мальте Бекер (Malte Boecker), як і Хоуп, належить до ініціаторів проєкту. "Ми розуміємо, яку стратегічну роль відіграє зараз Одеса, - каже Бекер, - але також її символічне значення для України як культурного центру". Як наголосив Бекер, внаслідок цієї війни страждає також культура. "Якщо цілий фестиваль вимушений замовкнути, то на нас лягає відповідальність створити для музикантів перспективу".

Будинок Бетховена не тільки організував проєкт Hope for Peace, але також допомагає митцям з України, які втекли від війни, знайти житло і підтримує їх стипендіями. "Таким чином ми хочемо уможливити, аби українські митці і в Бонні продовжили свою мистецьку або наукову діяльність та реалізували проєкти, які допомагають зводити культурні мости", - каже Мальте Бекер.

Ми боремось за майбутнє нашої країни - режисерка Анастасія Вервейко

"Ми боремось за майбутнє нашої країни" - режисерка Анастасія Вервейко

Скористалась такою стипендією й молода режисерка театру Анастасія Вервейко. Вона походить з Луганська, але до початку повномасштабної війни Росії проти України жила в Києві. "Ці вкрай тяжкі часи формують ідентичність України, - каже 25-річна мисткиня. - Ми пишаємося тим, що стали частиною опору, адже ми захищаємо також великий європейський дім, наші спільні цінності. Можливість жити нашою культурою і розвивати її тут у Бонні, яку ми отримали завдяки Будинку Бетховена, є також частиною цієї боротьби".

Піаніст Олексій Ботвінов також зараз перебрався до Бонна. "Ми так сподіваємось, що знову зможемо зустрітись у нашій прекрасній Одесі, - каже він в розмові з DW і водночас додає: - Але якщо подивитись реально, то так швидко це, мабуть, навряд чи станеться".

  • Наталя Власенко в Одесі, Україна

    Освідчення Україні

    Моя кохана Одеса

    Моє серце належить Україні, моїй батьківщині. Я люблю подорожувати та відкривати нові простори, але завжди рада повертатися додому. Мешкаю я в Одесі - елегантному місті з європейським ликом. Особливо гарні тут Приморський бульвар та розкішна опера (на фото), збудована за проєктом віденських архітекторів і відкрита у 1887 році.

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    Я кохаю Одесу за близькість до моря та сонячні дні. Перед війною я часто ходила до моря на пікніки з друзями чи на зустріч зі сходом Сонця - це справжня магія! В Одесі кажуть: море здатне вигнати сум, зняти біль та підняти настрій. Мій досвід показує, що саме так і є!

  • Туристи в Одесі

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    Моя робота гідом

    Я люблю архітектуру та історію і вивчала туристичну справу - найкращі передумови, щоб працювати екскурсоводкою. У 2016 році я почала показувати Одесу та її передмістя людям з інших країн. Це було прекрасно - наближати до них мою країну і водночас знайомитись з багатьма іншими культурами.

  • Гід Наталя Власенко в Одесі

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    Архітектура України

    Якби мене хтось запитав, до чого найбільше лежить моя душа, я б відповіла: до прогулянок і фотографування архітектури. Я люблю старі будівлі, двері з дерева та мармурові сходи. В Одесі я пропонувала екскурсійний маршрут менш туристичною частиною міста, на якому відкривалися старі внутрішні дворики з їхнім особливим шармом.

  • Історичні фасади Львова

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    Львів: кава та культура

    Одеса - моє найулюбленіше місто але відразу за нею я кохаю Львів. Він відомий величезним книжковим форумом, фестивалями, культурою кави та прекрасною архітектурою. Справжня прикраса! Дуже сподіваюсь, що після війни зможу зустрітися там з друзями на каву на Площі Ринок.

  • Двоє людей на викладеній мозаїкою підлозі у Львові, Україна

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    У пошуках особливих деталей

    Львовом я часто гуляля з моєю подругою Іриною, яка там живе. Ми досліджували старі двори та будівлі та відкривали архітектурні особливості міста. Нам часто щастило, і ми знаходили до дрібниць виточені розписи стелі чи мозаїчну підлогу. Востаннє у Львові я була перед війною, тому мої спогади про нього особливі.

  • Екскурсоводка Наталя Власенко у Карпатах

    Освідчення Україні

    Ідилія Карпат

    Україна має щастя моря та гір. Карпатами можна подорожувати будь-якої пори року. Тут тішаться й альпіністи, і мандрівники. Тут куштують місцеві страви та взнають більше про культуру та традиції регіону. Одного разу у селі Пилипець я святкувала мій День народження та каталася на канатній дорозі - один з найкразих спогадів життя!

  • Церква у Чернігові, Україна

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    Чернігів: місто, сповнене історією

    Коли я працювала гідом, то організовувала тури вихідного дня до Чернігова - міста старих церков, деякі з яких збудовані ще у 13-му столітті. У мене розривалася душа, коли я читала в новинах про напад на Чернігів. Серце болить за людей там та дуже шкода через втрату архітектурної спадщини міста.

  • Музей в Чернігові, в який влучила бомба

    Освідчення Україні

    Краса України в небезпеці

    Я показала кілька місць, які люблю і котрі засвідчують, наскільки красива Україна. Кожен регіон має свої визначні пам'ятки: від Херсону до заповідника Асканія-Нова, від рожевих морів та тюльпанових полів до монументальної архітектури Харкова та парків Миколаєва. Однак війна, на жаль, уже багато з них знищила.

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    Освідчення Україні

    Ми - це Україна!

    Україну та її мужніх та спраглих волі людей я ніколи не цінувала так, як сьогодні. МИ боремося за наше життя та нашу країну, але також і за право називатися нацією. Ми боронимо українську мову та культуру та боремося з російською агресією та пропагандою. Ми живемо у нашій країні. Ми незалежні. Ми - це Україна.

    Автор: Наталя Власенко


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