Музичний фестиваль Odessa Classics в гостях у Бонні

Одеса, перлина на Чорному морі, є одним з найважливіших культурних центрів України. Місто славиться своїм оперним театром, який було зведено за планами французького архітектора та відкрито 1809 року, своєю філармонією та музичними школами, де вчились такі всесвітньовідомі музиканти як Святослав Ріхтер, Давид Ойстрах або Натан Мільштейн. Недивно, що Одеса є справжнім магнітом для міжнародних виконавців.

Цього року так само чимало музикантів з усього світу вирушили би до Одеси, наприклад, для участі в популярному літньому фестивалі Odessa Classics. Але 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, усе змінилось. Зокрема, для відомого британського скрипаля Деніеля Хоупа.

Читайте також: Мер Одеси: Росія і її лідер припустилися колосальної помилки

Hope for Peace

"Упродовж от уже багатьох років я виступав на чудовому музичному фестивалі Odessa Classics, який символізує зв'язок між Європою та Азією", - каже Хоуп. З великим задоволенням він був готовий виступити й цього року в місті, де навчався також його ментор - відомий музичний педагог Захар Брон.

Деніель Хоуп та Олексій Ботвінов на фестивалі в Одесі, 2019-й рік

Тому для Деніеля Хоупа це справа честі - підтримати Odessa Classics у складні часи. Як президент Будинку Бетховена в Бонні, він став одним з ініціаторів проєкту Hope for Peace - циклу благодійних концертів, які в Будинку Бетховена відбуваються з 5 липня до 23 серпня. В проєкті беруть участь також мисткині та митці, які вже виступали в Одесі або мали намір відвідати місто цього року: серед них такі знаменитості як оперний співак Томас Гемпсон або скрипалі Пінхас Цукерман та Міхаель Боренбойм, а також відомі й менш відомі молоді українські виконавці. На сцену вийде й сам Деніель Хоуп.

Концепцію циклу концертів розробив засновник та художній керівник фестивалю Odessa Classics, відомий український піаніст Олексій Ботвінов. "Ми задумували Odessa Classics як європейський фестиваль для європейського міста, яким була й залишиться Одеса", - розповідає у розмові з DW Ботвінов, який походить зі старої одеської династії митців.

Одеська опера сьогодні

Тепер і він зі своєю родиною вимушений тікати від війни. "Як і багатьом українським музикантам, мені так само довелося залишити мою батьківщину через жахливу російську агресію. Як митець, я намагаюсь зробити все й використовую для цього кожну можливість під час концертів, аби звернути увагу людей на ту несправедливість, яку зараз вимушена терпіти Україна. Гадаю, що цикл концертів у Бонні є не тільки чудовим символом солідарності з Україною, але й багатогранним мистецьким проєктом", - каже Ботвінов.

Перед зупинкою в Бонні фестиваль Odessa Classics уже побував у гостях в естонському Таллінні та в грецьких Салоніках. "Готовність допомогти була величезною й вражаючою", - розповідає Олексій Ботвінов.

Читайте також: Без вулиць Пушкіна: в Україні позбавляються "імперських маркерів" Росії

Українські митці в гостях у Бетховена

Директор Будинку Бетховена та Бетховенського архіву Мальте Бекер (Malte Boecker), як і Хоуп, належить до ініціаторів проєкту. "Ми розуміємо, яку стратегічну роль відіграє зараз Одеса, - каже Бекер, - але також її символічне значення для України як культурного центру". Як наголосив Бекер, внаслідок цієї війни страждає також культура. "Якщо цілий фестиваль вимушений замовкнути, то на нас лягає відповідальність створити для музикантів перспективу".

Будинок Бетховена не тільки організував проєкт Hope for Peace, але також допомагає митцям з України, які втекли від війни, знайти житло і підтримує їх стипендіями. "Таким чином ми хочемо уможливити, аби українські митці і в Бонні продовжили свою мистецьку або наукову діяльність та реалізували проєкти, які допомагають зводити культурні мости", - каже Мальте Бекер.

"Ми боремось за майбутнє нашої країни" - режисерка Анастасія Вервейко

Скористалась такою стипендією й молода режисерка театру Анастасія Вервейко. Вона походить з Луганська, але до початку повномасштабної війни Росії проти України жила в Києві. "Ці вкрай тяжкі часи формують ідентичність України, - каже 25-річна мисткиня. - Ми пишаємося тим, що стали частиною опору, адже ми захищаємо також великий європейський дім, наші спільні цінності. Можливість жити нашою культурою і розвивати її тут у Бонні, яку ми отримали завдяки Будинку Бетховена, є також частиною цієї боротьби".

Піаніст Олексій Ботвінов також зараз перебрався до Бонна. "Ми так сподіваємось, що знову зможемо зустрітись у нашій прекрасній Одесі, - каже він в розмові з DW і водночас додає: - Але якщо подивитись реально, то так швидко це, мабуть, навряд чи станеться".