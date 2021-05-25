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Національний музей Революції Гідності

Національний музей Революції Гідності, або Музей Майдану, планується спорудити в центрі Києва. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Музей Майдану".

Національний музей Революції Гідності, або Музей Майдану, має розповідати про події під час Революції Гідності 2013/2014 років. Музей Майдану планується спорудити в центрі Києва за проєктом німецького архітектурного бюро Kleihues + Kleihues. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Музей Майдану в Києві - чи буде реалізовано німецький проєкт?

Музей Майдану в Києві - чи буде реалізовано німецький проєкт? 25.05.2021

Німецьке архітектурне бюро Kleihues + Kleihues, яке виграло конкурс з розробки проєкту Музею Майдану, безоплатно передало Україні авторські права на його реалізацію. Чи вдасться завершити цей проєкт?

Архітектор Кляйгус про передачу проєкту Музею Майдану: Ми хочемо, щоби його було втілено*

Архітектор Кляйгус про передачу проєкту Музею Майдану: Ми хочемо, щоби його було втілено* 18.05.2021

Німецький архітектор Ян Кляйгус розповів в інтерв'ю DW, що змусило його віддати Україні безкоштовно проєкт Музею Майдану і ризикнути своїм іменем заради його реалізації.

Музей Революції гідності: що хочуть побудувати німці (11.07.2018) 11.07.2018

Музей Революції гідності в Києві - унікальний, стверджують у німецькому архітектурному бюро, яке виграло конкурс на його будівництво. DW дізналася, у чому полягає мистецький задум німецьких архітекторів.
Архітектор Ян Кляйгус: Проект музею Майдану - це ходіння по лезу ножа

Архітектор Ян Кляйгус: Проект музею Майдану - це ходіння по лезу ножа 04.07.2018

Німецьке архітектурне бюро на чолі з Яном Кляйгусом виграло конкурс на будівництво "Музею революції гідності" в Києві. DW поговорила з архітектором про сам проект і те, скільки часу потрібно на його реалізацію.