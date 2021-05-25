Національний музей Революції Гідності, або Музей Майдану, планується спорудити в центрі Києва. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Музей Майдану".

Національний музей Революції Гідності, або Музей Майдану, має розповідати про події під час Революції Гідності 2013/2014 років. Музей Майдану планується спорудити в центрі Києва за проєктом німецького архітектурного бюро Kleihues + Kleihues. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.