Суд ООН визнав юрисдикцію щодо справи про вторгнення Росії

Міжнародний суд ООН заявив, що має юрисдикцію виносити рішення у справі за заявою України проти Росії щодо повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй (ООН) у п'ятницю, 2 лютого, заявив, що має юрисдикцію і розглядатиме по суті справу, порушену за заявою України щодо повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, за якою Київ вимагає відшкодування.

Україна звернулася до Міжнародного суду за кілька днів після вторгнення, "рішуче заперечуючи" тезу президента Росії Володимира Путіна, котрий, зокрема, мотивував початок війни тим, що "проросійські люди на сході України зазнали знущань і геноциду з боку київського режиму". Також Україна стверджувала, що використання Росією "геноциду" як приводу для вторгнення 24 лютого 2022 року суперечить Конвенції ООН про геноцид 1948 року.

У своєму рішенні від березня 2022 року Міжнародний суд зобов'язав Росію негайно припинити вторгнення. Але Російська Федерація заперечила проти цього рішення і заявила, що Міжнародний суд, який вирішує спори між державами, не має права ухвалювати рішення у цій справі.

Міжнародний суд відкинув аргументи Москви і постановив, що має юрисдикцію виносити рішення щодо цього.

Водночас Україна також заявляла, що застосування Росією сили під час вторгнення саме по собі суперечило Конвенції про геноцид. Міжнародний суд, однак, 2 лютого постановив, що не має компетенції вирішувати у цій частині справи.

Нагадаємо, 31 січня Міжнародний суд ООН відхилив значну частину звинувачень України, яка намагалася довести, що Росія у 2014-2015 роках порушувала в анексованому Криму та на Донбасі норми міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та ліквідацію всіх форм расової дискримінації.