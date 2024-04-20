Товариство прав людини закликало підтримати Україну

У путінського фашизму немає мирних планів, а результат війни з Україною стане вирішальним, зазначив і російський правозахисник, співзасновник "Меморіалу" Лев Пономарьов.

Міжнародне товариство прав людини (IGFM) закликало міжнародну спільноту підтримати Україну в її боротьбі проти Росії. Глава організації Едгар Ламм (Edgar Lamm) застеріг від перемоги Росії у війні проти України. "Це може стати неймовірним відкатом у сфері прав людини в усьому світі і значно посилить загрозу для таких країн, як Молдова, Литва і Грузія", - сказав він під час виступу на щорічній конференції правозахисної організації у Бонні у суботу, 20 квітня.

Разом з IGFM закликав продовжувати підтримувати Україну російський правозахисник і співзасновник правозахисного товариства "Меморіал" Лев Пономарьов, який був присутній на конференції. "Сьогодні важливо розуміти, що у путінського фашизму немає мирних планів. Результат війни з Україною стане вирішальним", - наголосив він.

Пономарьов зауважив, що єдиний спосіб покласти край війні - підтримати Україну, оскільки "військові успіхи зміцнюють путінський режим і роблять його ще більш жорстоким і небезпечним". В Росії нині налічується понад 700 політичних в'язнів, хоча кількість незареєстрованих випадків ще більша, додав він.

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За власними даними, Міжнародне товариство прав людини надає Україні гуманітарну допомогу продуктами харчування, предметами гігієни та медикаментами. Першочергово ця допомога надається жінкам з дітьми, людям з інвалідністю та похилого віку. Також організація надає правову допомогу.