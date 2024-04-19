ЦРУ: Україна без допомоги США може програти війну цього року

За словами Вільяма Бернса, з поштовхом, який принесе військова допомога, як практично, так і психологічно, українці цілком здатні протриматися у 2024 році, але "без додаткової допомоги картина буде набагато жахливішою".

Україна може програти війну Росії до кінця цього року, якщо Сполучені Штати Америки не надішлють Києву більше військової допомоги. Як передає AFP, про це у четвер, 18 квітня, заявив директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільям Бернс.

За його словами, "з поштовхом, який принесе військова допомога, як практично, так і психологічно, українці цілком здатні протриматися у 2024 році", але "без додаткової допомоги картина буде набагато жахливішою".

"Є цілком реальний ризик того, що українці можуть програти на полі бою до кінця 2024 року або принаймні поставити Путіна в положення, коли він зможе диктувати умови політичного врегулювання", - зазначив Бернс.

Директор ЦРУ при цьому не уточнив, що він має на увазі під "програшем" війни.

Голосування за пакет допомоги в Палаті представників

За останні тижні оглядачі неодноразово звертали увагу на складну ситуацію, в якій опинилася українська армія через брак боєприпасів та військову допомогу з боку Вашингтона. 17 квітня спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон запропонував окремі законопроєкти щодо нової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Очікується, що голосування щодо них відбудеться 20 квітня.

Новий пакет допомоги передбачає виділення Києву близько 60,8 мільярда доларів, передачу Україні далекобійних ракет ATACMS, а також перехід на систему позик при наданні цієї допомоги.

З вищеназваної суми 13,8 мільярда доларів планують направити на закупівлю озброєнь та обладнання, ще 13,4 мільярда мають бути призначені для заміни та ремонту вже переданої Україні зброї, а також для навчання українських військових. Ще 23,2 мільярда доларів із цієї суми заплановані на поповнення американських збройових запасів.

Більшість місць у Палаті представників займають однопартійці республіканці. Багато хто з них виступає проти подальшої американської допомоги Україні. Натомість президент США демократ Джо Байден пообіцяв негайно підписати відповідні законопроєкти, якщо їх схвалять у Конгресі.