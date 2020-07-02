 Міжнародна операція проти організованої злочинності: затримали 800 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.06.2021

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Міжнародна операція проти організованої злочинності: затримали 800 осіб

Слідчі, яким вдалось зламати мережу, котру використовували злочинці, прочитали мільйони повідомлень. Під час глобальної поліцейської операції вилучено тонни наркотиків та мільйони доларів.

В рамках поліцейсьих рейдів затримали 800 людей

В рамках поліцейсьих рейдів затримали 800 людей

В ході глобальних поліцейських рейдів проти організованої злочинності у 18-и країнах затримані 800 підозрюваних. Про це у вівторок, 8 червня, повідомила європейська поліція Європол. Під час цієї операції тільки у Німеччині було проведено понад 70 арештів, повідомляє прокуратура у Франкфурті-на-Майні. Також було проведено обшуки на понад 150 об'єктах. 

Раніше Федеральне бюро розслідувань США та австралійські слідчі зламали мережу, яку використовували злочинці, і прочитати мільйони зашифрованих повідомлень. В рамках операції під назвою OTF Greenlight/Trojan Shield слідчі стежили за тим, як члени мафіозних угруповань, азійських злочинних синдикатів та кримінальних байкерських банд планували угоди щодо наркотиків, відмивання грошей або вбивств.

В рамках міжнародної поліцейської операції проведено 700 обшуків, вилучено понад 8 тонн кокаїну, 22 тонни канабісу та 2 тонни амфетаміну та метамфетаміну, 250 одиниць вогнепальної зброї, 55 автомобілів класу люкс та понад 48 мільйонів доларів у різних валютах.

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