Міжнародна операція проти організованої злочинності: затримали 800 осіб

В ході глобальних поліцейських рейдів проти організованої злочинності у 18-и країнах затримані 800 підозрюваних. Про це у вівторок, 8 червня, повідомила європейська поліція Європол. Під час цієї операції тільки у Німеччині було проведено понад 70 арештів, повідомляє прокуратура у Франкфурті-на-Майні. Також було проведено обшуки на понад 150 об'єктах.

Раніше Федеральне бюро розслідувань США та австралійські слідчі зламали мережу, яку використовували злочинці, і прочитати мільйони зашифрованих повідомлень. В рамках операції під назвою OTF Greenlight/Trojan Shield слідчі стежили за тим, як члени мафіозних угруповань, азійських злочинних синдикатів та кримінальних байкерських банд планували угоди щодо наркотиків, відмивання грошей або вбивств.

В рамках міжнародної поліцейської операції проведено 700 обшуків, вилучено понад 8 тонн кокаїну, 22 тонни канабісу та 2 тонни амфетаміну та метамфетаміну, 250 одиниць вогнепальної зброї, 55 автомобілів класу люкс та понад 48 мільйонів доларів у різних валютах.