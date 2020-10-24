Мінкульт України дозволив роботу кінотеатрів у "червоній" зоні карантину

Попри пандемію COVID-19, в Україні кінотеатрам дозволено працювати в "червоній" зоні карантину. Про це в суботу, 24 жовтня, повідомила пресслужба міністерства культури та інформаційної політики України з посиланням на відповідне рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС).

"Як і в багатьох країнах Європи - тепер і в Україні кінотеатрам дозволено працювати в "червоній" зоні карантину. Відвідувачі тут можуть почуватися безпечно - маски, кондиціонування, розсадження через крісло - 50 відсотків залу", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

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Зазначається, що відповідне рішення Держкомісія з питань ТЕБ та НС ухвалила за ініціативою мінкульту та представників мереж кінотеатрів. Крім того, мінкульт вивчає і ситуацію щодо подальшої роботи закладів культури в "червоних" зонах - передусім театрів і музеїв. У відомстві переконані, що такий підхід "не тільки дасть змогу глядачам отримати "свіжий ковток повітря" від нових фільмів або вистав, а й допоможе вижити культурним інститутам в період карантину".

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Нагадаємо, згідно з ухваленим раніше рішенням Державної комісії, з 23 жовтня до "червоної" зони віднеслиЧернігів, Чернівці, Хмельницький, Харків, Тернопіль, Суми, Рівне, Полтава, Миколаїв, Івано-Франківськ, а також низку інших міст і районів України.