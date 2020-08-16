 М′які санкції проти Лукашенка: Європа боїться російського вторгнення? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.08.2020

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Політика й суспільство

М'які санкції проти Лукашенка: Європа боїться російського вторгнення? (відео)

Євросоюз не визнає Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів і готує новий пакет санкцій. Та чи зупинить це "бацьку"? Чи лише підштовхне його в обійми Кремля?

Демонстранти в Берліні проти Лукашенка (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

Європейські оглядачі підкреслюють, що з точки зору демократії санкції - єдино можлива відповідь на брутальне поводження білоруської влади з демонстрантами. З іншого боку, вони вбачають у цьому і деякі ризики. Мовляв, статус "нелегітимного" розв'язує Лукашенку руки в приборканні протестів. Що він, власне, і почав демонструвати. Вже після відеосаміту ЄС Лукашенко наказав своїм силовикам "присікти" масові безлади, як він називає мітинги опозиції. А білоруському МЗС доручив попередити лідерів західних країн про відповідальність за розпалювання протестів, які, на його думку, фінансуються з-за кордону. Спробу німецької канцлерки Анґели Меркель поговорити з ним телефоном Лукашенко проігнорував. 

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