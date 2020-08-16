М'які санкції проти Лукашенка: Європа боїться російського вторгнення? (відео)

Європейські оглядачі підкреслюють, що з точки зору демократії санкції - єдино можлива відповідь на брутальне поводження білоруської влади з демонстрантами. З іншого боку, вони вбачають у цьому і деякі ризики. Мовляв, статус "нелегітимного" розв'язує Лукашенку руки в приборканні протестів. Що він, власне, і почав демонструвати. Вже після відеосаміту ЄС Лукашенко наказав своїм силовикам "присікти" масові безлади, як він називає мітинги опозиції. А білоруському МЗС доручив попередити лідерів західних країн про відповідальність за розпалювання протестів, які, на його думку, фінансуються з-за кордону. Спробу німецької канцлерки Анґели Меркель поговорити з ним телефоном Лукашенко проігнорував.

