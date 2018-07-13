MH17: чотири роки потому

17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий літак авіакомпанії Malaysia Airlines рейсу MH17, внаслідок чого загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Літак Boeing 777 виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Більшість жертв трагедії - 196 осіб - були громадянами Нідерландів. Майже чотири роки потому, 24 травня 2018 року Міжнародна спільна слідча група підтвердила, що ракетна установка Бук, з якої збили літак "Малайзійських авіаліній" з території, підконтрольної проросійським сепаратистам, прибула на Донбас з російської військової частини. Команда слідчих дійшла висновку, що "Бук" взяли у 53-ї ракетної бригади російської армії, дислокованої у місті Курськ. Тепер ЄС чекає на сприяння Росії у притягненні винних до відповідальності.

Заклики до Росії

Після оголошення проміжних результатів міжнародного слідства,28 травня 2018 року, генсек НАТО також зажадав від РФ визнати відповідальністьза збиття літака. А 29 червня на саміті в Брюсселі лідери ЄС закликали Росію до більш активних зусиль, щоб встановити "істину, справедливість і винного". Крім того, вони погодили подовження економічних санкцій щодо Росії ще на півроку. 15 липня 2018 року глави МЗС G7 закликали Росію до співпраці у справі про катастрофу MH17. Кремль повинен відзвітувати за "свою роль" в катастрофі малайзійського "Боїнга", вважають глави МЗС країн Великої сімки. Вони закликали Москву до співпраці з урядами Австралії та Нідерландів, щоб дати пояснення можливих порушень міжнародного права. Однак, попри всі заклики міжнародної спільноти, Росія не готова говорити про власну роль у збитті MH17 чи росзлідувати причетність росіян до цього злочину.

Суд не муситиме брати до уваги результати слідства

18 липня 2014 року. Бойовик незаконних збройних формувань на місці падіння лайнера рейсу МН17 тримає іграшку одного із дітей, що були на борту

Спочатку передбачалось, що винних у трагедії судитиме міжнародний трибунал, проте у липні 2015 року Росія заблокувала ухвалення відповідного рішення під час голосування у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Міжнародна слідча група заявила, що встановила особи близько 100 людей, причетних до катастрофи. 5 липня 2017 року в міністерстві закордонних справ Нідерландів заявили, що справи підозрюваних у причетності до збиття літака рейсу MH17 розглядатимуть у Нідерландах у рамках нідерландського законодавства.

Німецький експерт з міжнародного права Маттіас Гартвіґ в інтерв'ю DW зазначив, що висновки Міжнародної спільної слідчої групи "ще не обов'язково означють якісь наслідки для Росії у тому сенсі, що встановлені факти передаються на розгляд суду, який, однак, не зобов'язаний їх сприймати за чисту монету. Теоретично кажучи, якщо у підсумку будуть оформлені кримінальні провадження, то суди, зокрема суди національної юрисдикції, не матимуть зобов'язання брати ці матеріали до уваги. Хоч і слід очікувати, що вони будуть так чи інакше залучені до справи. Але й інша сторона може намагатися довести, що звіт було підготовлено некоректно, на що суд може запросити подальші експертні оцінки".

Імовірно, заочний суд

18 липня 2014 року. Бойовики самопроголошеної "ДНР" біля уламків Боінга-777 рейсу МН17

Водночас у міноборони РФ вкотре відкинули усі обвинувачення у причетності до збиття літака рейсу MH17, назвавши це "інсинуаціями української сторони". Жоден російський зенітно-ракетний комплекс російсько-український кордон ніколи не перетинав, заявили у відомстві.

Міністерка закордонних справ Австралії Джулі Бішоп ще рік тому заявила, що винних у збитті лайнера можуть судити заочно. Нідерландські законодавці 12 червня 2018 року схвалили угоду, підписану між Нідерландами та Україною з метою полегшити можливе переслідування осіб, відповідальних за катастрофу малайзійського Boeing. Затверджений договір містить положення про те, що судовий процес відбудеться в нідерландському суді, швидше за все, в Гаазі.

Якщо будуть винесені обвинувальні вироки, вони можуть бути приведені у виконання на території України у випадку, якщо засуджених не видадуть Нідерландам. Схвалення угоди "є важливим кроком на шляху до пошуку істини і залученню підозрюваних до суду, тим самим задовольняючи вимоги родичів жертв", - заявив нідерландський міністр закордонних справ Стеф Блок.

В інтерв'ю DW юрист-міжнародник, професор Ґеерт-Ян Кноопс зазначив, що "рішення про суд щодо MH17 в Гаазі закриває двері для співпраці з РФ". За його словами, "якщо гіпотетично припустити, що підозрювані можуть бути громадянами Росії, то малоймовірно, що РФ дозволить екстрадицію своїх громадян до нідерландського суду. Я бачу дуже невеликі шанси, що Росія співпрацюватиме з судом у Нідерландах - країні жертв. Якщо ж залишити відкритим варіант подальших переговорів з Росією, то можна було б забезпечити можливість передачі підозрюваних трибуналу, який, звісно, не був би нідерландським судом".