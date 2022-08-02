КонфліктиУкраїна"Як не стріляють, нам ще страшніше"To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїна22.08.202222 серпня 2022 р.Війська РФ намагаються взяти Бахмут, обстрілюючи з артилерії все підряд. Мешканці міста на Донеччині розповідають, що вже навіть не знають, чого бояться більше: російських обстрілів чи зловісного затишшя перед ними.https://www.dw.com/uk/meskanci-pro-boi-za-bahmut-ak-ne-strilaut-nam-se-strasnise-22082022/video-62887959Реклама