"Як не стріляють, нам ще страшніше"

22.08.2022 22 серпня 2022 р.

Війська РФ намагаються взяти Бахмут, обстрілюючи з артилерії все підряд. Мешканці міста на Донеччині розповідають, що вже навіть не знають, чого бояться більше: російських обстрілів чи зловісного затишшя перед ними.