 ФРН обіцяє 500 мільйонів євро на боротьбу зі змінами клімату в бідних країнах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ФРН обіцяє 500 мільйонів євро на боротьбу зі змінами клімату в бідних країнах

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель обіцяє виділити 500 мільйонів євро на боротьбу зі змінами клімату в бідних країнах світу.

Анґела Меркель обіцяє 500 мільйонів євро на боротьбу зі змінами клімату

Анґела Меркель обіцяє 500 мільйонів євро на боротьбу зі змінами клімату

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) у суботу, 12 грудня, під час промови на віртуальній конференції ООН з нагоди п'ятиріччя Паризької кліматичної угоди пообіцяла 500 мільйонів євро на підтримку зусиль бідних країн світу у сфері боротьби зі змінами клімату. "Всі держави повинні мати можливість вкладати інвестиції в захист клімату", - заявила вона.

"Німеччина хоче виділити додаткові майже 500 мільйонів євро і дотримується обіцянки подвоїти фінансування програм боротьби зі змінами клімату до чотирьох мільярдів євро на рік", - заявила канцлерка.

Читайте також: ООН закликає світових лідерів оголосити надзвичайний кліматичний стан

Вона також підкреслила, що Німеччина і в подальшому вноситиме свій внесок у боротьбу із кліматичними змінами, а також докладе всіх зусиль, щоб до наступної кліматичної конференції ООН, яка має відбутися у грудні 2021 року в Глазго, був сформований план для захисту клімату в бідних країнах за допомогою міжнародного співтовариства.

Читайте також: США вийшли з Паризької кліматичної угоди

Як пояснив міністр з питань розвитку ФРН Ґерд Мюллер (Gerd Müller), 500 мільйонів євро буде виділено з бюджету його міністерства. У 2020 і 2021 роках вони будуть спрямовані на розвиток технологій у сфері відновлюваних джерел енергії, а через Світовий банк і регіональні банки розвитку буде фінансуватися створення вітрових і сонячних електростанцій. Також з цих коштів будуть фінансуватися розробка технологій для поліпшення зберігання енергії та розбудови електромереж в країнах, що розвиваються, особливо в Африці.

П'ять років Паризькій кліматичній угоді

Онлайн-саміт проводиться в п'яту річницю підписання Паризької угоди з клімату, в рамках якої держави зобов'язалися вживати заходів для боротьби з глобальним потеплінням.

Напередодні країни ЄС домовилися про скорочення шкідливих викидів в атмосферу до 2030 року не менше, ніж на 55 відсотків порівняно з рівнем 1990 року. Мета домовленостей - виконання цілей Паризької угоди з клімату, наголошується в заяві за підсумками саміту.

Паризька кліматична угода

Нагадаємо, що Паризьку кліматичну угоду було ухвалено 12 грудня 2015 року на Конференції ООН з проблем клімату (COP21). Документ підписали представники 196 країн світу. Угода замінила Кіотський протокол, термін дії якого збігає 2020 року. Цей протокол зобов'язував скорочувати викиди парникових газів лише розвинуті країни. Нові ж зобов'язання щодо захисту клімату брали на себе всі держави незалежно від ступеню економічного розвитку.

Читайте також:Зміна клімату - тропічні манго, авокадо та лічі з Європи

 Метою Паризької кліматичної угоди 2015 року є обмеження негативних наслідків глобального потепління. Для цього країни-підписанти угоди мають скоротити обсяги викидів парникових газів. Однак навіть за умов сумлінного виконання угоди передбачається, що до кінця століття середня температура на планеті все одно зросте щонайменше на два градуси.

Дивитись відео 01:00

Який зв'язок між потеплінням в Арктиці і катаклізмами в Україні? (11.08.2020)

Також за темою

Klima Treibhausgas Symbolbild

ООН закликає світових лідерів оголосити надзвичайний кліматичний стан 12.12.2020

Генеальний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав "драматичною" кліматичну ситуацію, що склалася у світі, і закликав країни вжити рішучих заходів.

Portugal | junge portugiesische Klimaaktivisten verklagen 33 Länder am EGMR

ЄСПЛ розгляне кліматичний позов португальської молоді до 33 країн 01.12.2020

Німеччина, Франція, Росія, Україна і ще 29 держав муситимуть дати пояснення суду в Страсбурзі за звинуваченням у недостатній боротьбі з глобальними змінами клімату.

Vatikan Papst Fraziskus

Папа римський закликав до негайної боротьби з кліматичною кризою 11.10.2020

Папа римський Франциск закликав до негайних дій для вирішення кліматичної кризи. Він наголосив, що усі мають прийняти рішення - ігнорувати проблеми або змінити нинішній спосіб життя "на всіх рівнях".

Реклама

Докладно

У цьому льодовому палаці буде один із центрів масової вакцинації від коронавірусу в Берліні

Як у Берліні готуються вакцинувати по 20 тисяч людей на день

У столиці Німеччини вже незабаром буде готова інфраструктура для масових щеплень від коронавірусу.  

Європейські рибалки можуть залишитися без риболовлі біля берегів Норвегії, архівне фото

Brexit: Норвегія погрожує закрити свої води

Затягування переговорів між Лондоном і Брюсселем гальмує й вирішення питання вилову риби, нарікають в уряді Норвегії.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  