ФРН обіцяє 500 мільйонів євро на боротьбу зі змінами клімату в бідних країнах

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) у суботу, 12 грудня, під час промови на віртуальній конференції ООН з нагоди п'ятиріччя Паризької кліматичної угоди пообіцяла 500 мільйонів євро на підтримку зусиль бідних країн світу у сфері боротьби зі змінами клімату. "Всі держави повинні мати можливість вкладати інвестиції в захист клімату", - заявила вона.

"Німеччина хоче виділити додаткові майже 500 мільйонів євро і дотримується обіцянки подвоїти фінансування програм боротьби зі змінами клімату до чотирьох мільярдів євро на рік", - заявила канцлерка.

Читайте також: ООН закликає світових лідерів оголосити надзвичайний кліматичний стан

Вона також підкреслила, що Німеччина і в подальшому вноситиме свій внесок у боротьбу із кліматичними змінами, а також докладе всіх зусиль, щоб до наступної кліматичної конференції ООН, яка має відбутися у грудні 2021 року в Глазго, був сформований план для захисту клімату в бідних країнах за допомогою міжнародного співтовариства.

Читайте також: США вийшли з Паризької кліматичної угоди

Як пояснив міністр з питань розвитку ФРН Ґерд Мюллер (Gerd Müller), 500 мільйонів євро буде виділено з бюджету його міністерства. У 2020 і 2021 роках вони будуть спрямовані на розвиток технологій у сфері відновлюваних джерел енергії, а через Світовий банк і регіональні банки розвитку буде фінансуватися створення вітрових і сонячних електростанцій. Також з цих коштів будуть фінансуватися розробка технологій для поліпшення зберігання енергії та розбудови електромереж в країнах, що розвиваються, особливо в Африці.

П'ять років Паризькій кліматичній угоді

Онлайн-саміт проводиться в п'яту річницю підписання Паризької угоди з клімату, в рамках якої держави зобов'язалися вживати заходів для боротьби з глобальним потеплінням.

Напередодні країни ЄС домовилися про скорочення шкідливих викидів в атмосферу до 2030 року не менше, ніж на 55 відсотків порівняно з рівнем 1990 року. Мета домовленостей - виконання цілей Паризької угоди з клімату, наголошується в заяві за підсумками саміту.

Паризька кліматична угода

Нагадаємо, що Паризьку кліматичну угоду було ухвалено 12 грудня 2015 року на Конференції ООН з проблем клімату (COP21). Документ підписали представники 196 країн світу. Угода замінила Кіотський протокол, термін дії якого збігає 2020 року. Цей протокол зобов'язував скорочувати викиди парникових газів лише розвинуті країни. Нові ж зобов'язання щодо захисту клімату брали на себе всі держави незалежно від ступеню економічного розвитку.

Читайте також:Зміна клімату - тропічні манго, авокадо та лічі з Європи

Метою Паризької кліматичної угоди 2015 року є обмеження негативних наслідків глобального потепління. Для цього країни-підписанти угоди мають скоротити обсяги викидів парникових газів. Однак навіть за умов сумлінного виконання угоди передбачається, що до кінця століття середня температура на планеті все одно зросте щонайменше на два градуси.