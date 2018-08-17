 #MeQueer: німці розповідають про пережите насильство через сексуальну орієнтацію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2018

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Новини

#MeQueer: німці розповідають про пережите насильство через сексуальну орієнтацію

Гомо-, бі-, транс- та інтерсексуали Німеччини діляться в соцмережах історіями про пережите насильство під хештегом #MeQueer за прикладом широкої дискусії в мережі про сексуальне насильство #MeToo.

Люди розповідають в соцмережах про насильство через орієнтацію

Люди розповідають в соцмережах про насильство через орієнтацію

У Німеччині в соціальних мережах проходить флешмоб під хештегом #MeQueer. Лесбійки, гомосексуали, бісексуали, транссексуали та інші представники квір-спільноти діляться історіями про пережите насильство через їхню сексуальну орієнтацію.

"Найгірше, коли я просто ходжу зі своїм хлопцем, а люди плюють мені слідом та вигукують образи з автомобілів, я не роблю нічого поганого, нічого сексуального, я просто люблю свого коханого", - розповідає один з користувачів Twitter.

 

"Кожного разу, коли я беру за руку мого чоловіка, я дивлюся навколо, щоб переконатися, що я в безпеці. Іноді я цього не усвідомлюю", - ділиться інший користувач на ім'я Гармут Шреве (Harmut Schrewe).

 

"Моя мама сказала мені, щоб не розповідала (про свою сексуальність. - Ред.) моїм бабусі та дідусю, оскільки вони викреслили б мене з родини (з позбавленням спадку та іншим)", - згадує засновниця одного з політичних журналів.

 

Нинішній флешмоб проходить за кілька місяців після того, як усім світом прокотилася дискусія під хешиегом #MeToo. Соціальний флешмоб #MeToo розгорнувся після скандалу в Голлівуді, пов'язаного з сексуальним насильством. Він почався восени 2017 року із закидів на адресу продюсера Харві Вайнштейна, які пролунали від багатьох актрис та працівниць шоу-бізнесу. Серед потерпілих - акторки Сальма Гаєк, Ешлі Джад, Гвінет Пелтроу, Анджеліна Джолі, Роуз Макгавен та Міра Сорвіно. З того часу про домагання з його боку заявили понад 100 жінок. Перший випадок стався понад 40 років тому.

Після того, як в Голлівуді розгорівся скандал із Вайнштейном, численні звинувачення у домаганнях були висунуті проти багатьох акторів, режисерів, політиків та інших публічних осіб по всьому світу.

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