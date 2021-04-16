 Менструація, ПМС і жіночі гормони - все, що варто знати (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.04.2021

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Політика й суспільство

Менструація, ПМС і жіночі гормони - все, що варто знати (відео)

"Ці дні", "жіночі дні", "справи почалися", "критичні дні"... Чому ми використовуємо стільки евфемізмів для того, що відбувається щомісяця? Менструація не є чимось брудним! Уся правда про це - у проєкті DW "Секс і тіло".

Менструація не є чимось брудним або токсичним! Це просто суміш крові, клітин і слизової рідини, яких наш організм більше не потребує

Менструація не є чимось брудним або токсичним! Це просто суміш крові, клітин і слизової рідини, яких наш організм більше не потребує

Можливо, ви дивуєтеся, чому менструальна кров не зовсім схожа на кров з рани, коли, наприклад, ви порізали палець. Причина в тому, що менструальна кров також містить деяку кількість рідини з піхви і особливі тканини, які з'являються в матці, коли організм готується до можливої ​​вагітності. Але якщо ви не вагітні, то організм вирішує усього цього позбутися. 

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Дівоча пліва - доказ цноти? Гінеколог про секрети незайманості (відео)

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