Менструація, ПМС і жіночі гормони - все, що варто знати (відео)

Можливо, ви дивуєтеся, чому менструальна кров не зовсім схожа на кров з рани, коли, наприклад, ви порізали палець. Причина в тому, що менструальна кров також містить деяку кількість рідини з піхви і особливі тканини, які з'являються в матці, коли організм готується до можливої ​​вагітності. Але якщо ви не вагітні, то організм вирішує усього цього позбутися.