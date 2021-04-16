Менструація, ПМС і жіночі гормони - все, що варто знати (відео)

"Ці дні", "жіночі дні", "справи почалися", "критичні дні"... Чому ми використовуємо стільки евфемізмів для того, що відбувається щомісяця? Менструація не є чимось брудним! Уся правда про це - у проєкті DW "Секс і тіло".
Менструація не є чимось брудним або токсичним! Це просто суміш крові, клітин і слизової рідини, яких наш організм більше не потребує
Можливо, ви дивуєтеся, чому менструальна кров не зовсім схожа на кров з рани, коли, наприклад, ви порізали палець. Причина в тому, що менструальна кров також містить деяку кількість рідини з піхви і особливі тканини, які з'являються в матці, коли організм готується до можливої вагітності. Але якщо ви не вагітні, то організм вирішує усього цього позбутися.
Подейкують, що є тонка оболонка, яка рветься після першого сексу, і цей процес незворотній... Однак люди розповідають багато нісенітниць! Уся правда про секрети дівочої пліви - у проєкті DW "Секс і тіло".