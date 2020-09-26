 Масштаб урочистостей з нагоди річниці возз′єднання Німеччини обмежили | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.10.2020

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Новини

Масштаб урочистостей з нагоди річниці возз'єднання Німеччини обмежили

Головні урочисті заходи з нагоди 30-річчя німецької єдності відбудуться в Потсдамі. Через пандемію COVID-19 кількість учасників не перевищуватиме 230 осіб.

Урочистості в Потсдамі з нагоди 30-річчя возз'єднання Німеччини

Цього разу урочистості в Потсдамі будуть немасовими

На тлі нинішньої пандемії COVID-19 влада Німеччини обмежила офіційні урочистості та інші святкові заходи з нагоди 30-ї річниці возз'єднання Німеччини. В суботу, 3 жовтня, головний урочистий захід за участі керівництва країни відбудеться в Потсдамі.

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Цього дня в католицькій Церкві святих Петра і Павла розпочалося екуменічне богослужіння з нагоди свята. Згідно з програмою заходу та вимогами дотримуватися мінімальної дистанції, в цьому богослужінні змогли взяти участь тільки 130 гостей.

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На другому офіційному заході будуть присутні 230 гостей. Саме під час цієї частини урочистостей з промовою має виступити президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Очікується також участь канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel), голови Бундестагу Вольґанґа Шойблє (Wolfgang Schäuble) та інших високопосадовців, зокрема, голів земельних парламентів та урядів, передає інформагенція AFP.

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У зв'язку з нинішньою пандемією значних змін зазнав сам характер святкувань з нагоди цього державного свята. Скасовано або перенесено на пізніший термін багато запланованих заходів. Замість великих масових заходів у центрі Потсдама протягом чотирьох тижнів тривала виставка Unity Expo, фінальна частина якої відбудеться цими вихідними.

Нагадаємо, згідно з представленими нещодавно даними німецького уряду, жодна східнонімецька земля поки ще не дотягує за рівнем розвитку навіть до найменш розвиненої західнонімецької землі.

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30 років возз'єднання Німеччини: Схід і Захід все ще не разом? (02.10.2020)

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