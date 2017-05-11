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Мануель Вальс – фрацузько-іспанський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мануель Вальс".
Мануель Вальс обіймав посаду прем’єр-міністра Франції з 2014 до 2016 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У Франції після недільних праймеріз соціалістів визначилися усі основні кандидати на посаду президента країни. DW проаналізувала портрети чотирьох потенційних лідерів Франції. Хто вони і що думають про Крим та санкції проти Росії?