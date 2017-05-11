Мануель Вальс

Хто стане новим президентом Франції: портрети головних кандидатів (30.01.2017)

У Франції після недільних праймеріз соціалістів визначилися усі основні кандидати на посаду президента країни. DW проаналізувала портрети чотирьох потенційних лідерів Франції. Хто вони і що думають про Крим та санкції проти Росії?