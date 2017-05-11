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Мануель Вальс

Мануель Вальс – фрацузько-іспанський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мануель Вальс".

Мануель Вальс обіймав посаду прем’єр-міністра Франції з 2014 до 2016 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Партія Макрона назвала своїх кандидатів на парламентських виборах

Партія Макрона назвала своїх кандидатів на парламентських виборах 11.05.2017

Нова політична сила висуває порівну чоловіків і жінок. Лише п'ять відсотків кандидатів раніше були депутатами Національних зборів.
Коментар: Соціалістам Франції влада не потрібна

Коментар: Соціалістам Франції влада не потрібна 30.01.2017

Кандидатом у президенти від Соціалістичної партії Франції обрали Бенуа Амона. Це - крок вліво, який означає ніщо інше, як відмову соціалістів від формування уряду після виборів, вважає Барбара Везель.

Хто стане новим президентом Франції: портрети головних кандидатів (30.01.2017) 30.01.2017

У Франції після недільних праймеріз соціалістів визначилися усі основні кандидати на посаду президента країни. DW проаналізувала портрети чотирьох потенційних лідерів Франції. Хто вони і що думають про Крим та санкції проти Росії?

Французькі соціалісти обрали свого кандидата у президенти

Французькі соціалісти обрали свого кандидата у президенти 29.01.2017

Кандидатом на посаду президента Франції від соціалістичної партії стане 49-річний колишній міністр освіти Бенуа Амон. Його опонент, Мануель Вальс, уже визнав свою поразку.
Французькі соціалісти визначаються з кандидатом у президенти

Французькі соціалісти визначаються з кандидатом у президенти 29.01.2017

На висунення кандидатом у президенти від соціалістів претендують екс-прем'єр Мануель Вальс та екс-міністр освіти Бенуа Амон, які тиждень тому пройшли до другого туру праймеріз.

У другий тур праймеріз французьких соціалістів виходять Вальс і Амон

У другий тур праймеріз французьких соціалістів виходять Вальс і Амон 22.01.2017

Французькі ліві обирають кандидата в президенти. Фаворит прогнозів, колишній прем'єр Вальс, за попередніми даними, поступається екс-міністру освіти Амону. Другий тур має відбутися 29 січня.
У Франції соціалісти проводять праймеріз

У Франції соціалісти проводять праймеріз 22.01.2017

Кандидата в президенти від лівих політичних сил обирають серед семи претендентів. Серед них і колишній прем'єр-міністр країни Мануель Вальс.
Казньов змінив Вальса на посаді прем'єра Франції

Казньов змінив Вальса на посаді прем'єра Франції 06.12.2016

Міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казньов замінив Мануеля Вальса на посаді прем'єр-міністра країни.
Прем'єр Франції Мануель Вальс подасть у відставку та висуватиметься у президенти

Прем'єр Франції Мануель Вальс подасть у відставку та висуватиметься у президенти 05.12.2016

Щоб отримати право бути кандидатом у президенти від Соціалістичної партії, Вальсу ще потрібно буде виграти праймеріз.

ЗМІ: Мануель Вальс висуне свою кандидатуру у президенти Франції

ЗМІ: Мануель Вальс висуне свою кандидатуру у президенти Франції 05.12.2016

Прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс оголосить про висунення своєї кандидатури від Соціалістичної партії на президентські вибори, що відбудуться у країні навесні 2017 року.
Франсуа Олланд не балотуватиметься на другий термін

Франсуа Олланд не балотуватиметься на другий термін 01.12.2016

Про своє рішення Франсуа Олланд повідомив у телезверненні. Вперше за кілька десятиліть чинний президент Франції не висуває своєї кандидатури на другий термін.
Прем'єр Франції: Європа може померти

Прем'єр Франції: "Європа може померти" 17.11.2016

Мануель Вальс висловив побоювання, що перемога Трампа може потягти за собою перемогу Марін Ле Пен.
У Франції вшановують пам'ять про жертв терактів річної давнини

У Франції вшановують пам'ять про жертв терактів річної давнини 13.11.2016

Париж згадує моторошні події 13 листопада 2015 року, які забрали життя 130 осіб. У місцях трагедій встановили меморіальні дошки.
Прем'єр-міністр Франції: Розширення ЄС не може тривати вічно

Прем'єр-міністр Франції: Розширення ЄС не може тривати вічно 07.10.2016

Прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс закликав припинити "лицемірство" щодо членства Туреччини в ЄС, однак не пояснив, в чому саме це "лицемірство" полягає.
Прем'єр Франції: Будуть нові атаки, будуть безневинні жертви

Прем'єр Франції: Будуть нові атаки, будуть безневинні жертви 11.09.2016

Незважаючи на загрозу нових терактів, Мануель Вальс не підтримує пропозицію Ніколя Саркозі створити спеціалізовані суди і тюрми для підозрюваних у тероризмі.
Після Ніцци: у Франції розпочалася передвиборна боротьба

Після Ніцци: у Франції розпочалася передвиборна боротьба 19.07.2016

"Тероризм тривалий час лишатиметься частиною нашого повсякденного життя", - заявив прем'єр Франції Мануель Вальс. Це чесне твердження, але опозиція безжально атакує уряд за його "провал".
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