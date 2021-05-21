"Маленька Амаль": велетенська лялька мандрує Європою

"Маленькій Амаль" доведеться здійснити велику подорож - подолати вісім тисяч кілометрів, які пролягають від кордону Сирії аж до Великобританії. Маленька дівчинка шукає свою матір, яка пішла кудись, щоб знайти їжу, але так і не повернулася.

Але "маленька Амаль" є незвичайною дівчинкою. Вона - лялька заввишки у 3,5 метра і є головною героїнею у театральному проєкті "Прогулянка" (The Walk), який з 27 липня стартував у турецькому місті Газіантеп неподалік від кордону з Сирією. Протягом двох місяців ця лялька здійснить турне з виставами у восьми європейських країнах, зокрема і в Німеччині.

Цим проєктом британський театральний колектив Good Chance хоче нагадати про мільйони біженців, долі яких на тлі пандемії коронавірусу загрожує забуття.

"Через те, що світ зараз зосереджений на інших темах, є важливим винести на перший план кризу біженців", - каже художній керівник Good Chance Амір Нізар Зуабі. Метою трупи є акцентувати увагу на потенціалі біженців, а не лише на тому, у якій важкій ситуації вони опинилися, каже митець. Серед учасників колективу є й колишні біженці.

Унікальний проєкт в умовах пандемії

Скрізь, де гастролюватиме Амаль, її супроводжуватимуть у рамках культурної програми місцеві театральні групи - у німецькому Штутгарті цю роль виконуватиме театр Dundu, який також у виставах використовує величезні п'ятиметрові ляльки. Представник цього театру Фабіан Зеевальд (Fabian Seewald) звертає увагу на амбітності культурного проєкту "Прогулянка": здійснення такого турне з виставами в умовах пандемії у восьми різних країнах є унікальним випадком.

Театр Dundu використовує велетенські ляльки, що світяться

"Маленька Амаль", перш ніж приїхати до ФРН, виступить в Ізмірі, Римі, Марселі, Женеві та Страсбурзі. 1-3 жовтня відбудуться вистави у Штутгарті, Кельні та Реклінггаузені. Після цього колектив театру поїде до Антверпена, Брюсселя, Парижа, Лондона та Манчестера.

Лялькою керують четверо ляльководів

Величезну ляльку виготовила Handspring Puppet Company - спеціалізована компанія з Південно-Африканської Республіки, яка займається виготовленням ляльок. До процесу долучилися навіть засновники компанії Безіл Джонс та Адріан Колер, які зараз вже перебувають на пенсії. "Історія біженців є великою темою сьогодення. У час, коли театри боряться за те, щоб знову відкрити свої двері, така публічна театральна подія може знову об'єднати людей", - зауважив Адріан Колер, якого цитує сайт проєкту "Прогулянка".

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Для того, щоб приводити у рух "маленьку Амаль", потрібні зусилля загалом чотирьох ляльководів: по одному - на кожну руку, ще один - для підтримки спини, й останній - який перебуває всередині ляльки і пересувається за допомогою ходуль. Цей актор також за допомогою спеціального складного механізму приводить у дію голову, обличчя та очі ляльки.

"Маленька Амаль" потребує зусиль чотирьох акторів театру, щоб "ожити" на сцені

Мистецтво об'єднує людей

Театральний колектив Good Chance засновано у 2015 році в таборі для біженців у французькому Кале, який прозвали "джунглі". Їхній перший спектакль так і називався - "Джунглі", і мав великий глядацький успіх у театрах в Лондоні.

Учасники цього колективу постійно наголошують на тому, як важливо об'єднати людей. "З часу нашого заснування ми наголошуємо на великому значенні мистецтва під час гуманітарних криз", - каже директорка Good Chance Наомі Вебб. За її словами, мистецтво має здатність об'єднувати людей та розповідати людські історії.

Фабіан Зеевальд з театру Dundu у Штутгарті поділяє цю думку. У розмові з DW він розповів, як його театр давав вистави на площі Тахрір у Каїрі. "Нашими великими ляльками ми досягли там ситуації спільного дитячого подиву, який на якийсь момент подолав відмінності між людьми та дав зрозуміти, що вони мають спільного", - розповів Зеевальд.

"Магія" лялькового театру - показати людям, чого можна досягти разом

За його словами, особливістю великих ляльок, таких як "маленька Амаль", є те, що для управління ними потрібно кілька людей. "Потрібно об'єднати зусилля, щоб чогось досягти", - пояснює цю ідею Зеевальд. На його переконання, "магією лялькового театру" є демонстрація того, як спільними зусиллями можна щось створити та надихнути життям.