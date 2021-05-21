 ″Маленька Амаль″: велетенська лялька мандрує Європою | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 28.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура й стиль життя

"Маленька Амаль": велетенська лялька мандрує Європою

3,5-метрова лялька уособлює дівчинку-біженку Амаль. У рамках театрального проєкту "Прогулянка" вона подолає вісім тисяч кілометрів й відвідає вісім європейських країн, зокрема й Німеччину.

Маленька Амаль під час презентації для ЗМІ у Лондоні

"Маленька Амаль" під час презентації для ЗМІ у Лондоні

"Маленькій Амаль" доведеться здійснити велику подорож - подолати вісім тисяч кілометрів, які пролягають від кордону Сирії аж до Великобританії. Маленька дівчинка шукає свою матір, яка пішла кудись, щоб знайти їжу, але так і не повернулася.

Але "маленька Амаль" є незвичайною дівчинкою. Вона - лялька заввишки у 3,5 метра і є головною героїнею у театральному проєкті "Прогулянка" (The Walk), який з 27 липня стартував у турецькому місті Газіантеп неподалік від кордону з Сирією. Протягом двох місяців ця лялька здійснить турне з виставами у восьми європейських країнах, зокрема і в Німеччині.

Цим проєктом британський театральний колектив Good Chance хоче нагадати про мільйони біженців, долі яких на тлі пандемії коронавірусу загрожує забуття. 

"Через те, що світ зараз зосереджений на інших темах, є важливим винести на перший план кризу біженців", - каже художній керівник Good Chance Амір Нізар Зуабі. Метою трупи є акцентувати увагу на потенціалі біженців, а не лише на тому, у якій важкій ситуації вони опинилися, каже митець. Серед учасників колективу є й колишні біженці.

Унікальний проєкт в умовах пандемії

Скрізь, де гастролюватиме Амаль, її супроводжуватимуть у рамках культурної програми місцеві театральні групи - у німецькому Штутгарті цю роль виконуватиме театр Dundu, який також у виставах використовує величезні п'ятиметрові ляльки. Представник цього театру Фабіан Зеевальд (Fabian Seewald) звертає увагу на амбітності культурного проєкту "Прогулянка": здійснення такого турне з виставами в умовах пандемії у восьми різних країнах є унікальним випадком.

Театр Dundu використовує велетенські ляльки, що світяться

Театр Dundu використовує велетенські ляльки, що світяться

"Маленька Амаль", перш ніж приїхати до ФРН, виступить в Ізмірі, Римі, Марселі, Женеві та Страсбурзі. 1-3 жовтня відбудуться вистави у Штутгарті, Кельні та Реклінггаузені. Після цього колектив театру поїде до Антверпена, Брюсселя, Парижа, Лондона та Манчестера.

Лялькою керують четверо ляльководів

Величезну ляльку виготовила Handspring Puppet Company - спеціалізована компанія з Південно-Африканської Республіки, яка займається виготовленням ляльок. До процесу долучилися навіть засновники компанії Безіл Джонс та Адріан Колер, які зараз вже перебувають на пенсії. "Історія біженців є великою темою сьогодення. У час, коли театри боряться за те, щоб знову відкрити свої двері, така публічна театральна подія може знову об'єднати людей", - зауважив Адріан Колер, якого цитує сайт проєкту "Прогулянка".

Читайте також: Чому п'єса "Голокост Кабаре" спричинила скандал у Києві - інтерв'ю з драматургом

Для того, щоб приводити у рух "маленьку Амаль", потрібні зусилля загалом чотирьох ляльководів: по одному - на кожну руку, ще один - для підтримки спини, й останній - який перебуває всередині ляльки і пересувається за допомогою ходуль. Цей актор також за допомогою спеціального складного механізму приводить у дію голову, обличчя та очі ляльки.

Маленька Амаль потребує зусиль чотирьох акторів театру, щоб ожити на сцені

"Маленька Амаль" потребує зусиль чотирьох акторів театру, щоб "ожити" на сцені

Мистецтво об'єднує людей

Театральний колектив Good Chance засновано у 2015 році в таборі для біженців у французькому Кале, який прозвали "джунглі". Їхній перший спектакль так і називався - "Джунглі", і мав великий глядацький успіх у театрах в Лондоні.

Учасники цього колективу постійно наголошують на тому, як важливо об'єднати людей. "З часу нашого заснування ми наголошуємо на великому значенні мистецтва під час гуманітарних криз", - каже директорка Good Chance Наомі Вебб. За її словами, мистецтво має здатність об'єднувати людей та розповідати людські історії.

Фабіан Зеевальд з театру Dundu у Штутгарті поділяє цю думку. У розмові з DW він розповів, як його театр давав вистави на площі Тахрір у Каїрі. "Нашими великими ляльками ми досягли там ситуації спільного дитячого подиву, який на якийсь момент подолав відмінності між людьми та дав зрозуміти, що вони мають спільного", - розповів Зеевальд.

Магія лялькового театру - показати людям, чого можна досягти разом

"Магія" лялькового театру - показати людям, чого можна досягти разом

За його словами, особливістю великих ляльок, таких як "маленька Амаль", є те, що для управління ними потрібно кілька людей. "Потрібно об'єднати зусилля, щоб чогось досягти", - пояснює цю ідею Зеевальд. На його переконання, "магією лялькового театру" є демонстрація того, як спільними зусиллями можна щось створити та надихнути життям.

Дивитись відео 00:48

З табору "Джунглі" під Кале вивезли всіх мігрантів (26.10.2016)

Також за темою

Schauspieler und Schauspielerinnen vom Dowzenko Theater in Kiew. Theaterstück Ex Sohn, Mai 2021

"Колишній син": у Києві відбулася прем'єра забороненої у Мінську вистави 21.05.2021

У Києві відбулася прем'єра вистави за мотивами роману білоруського письменника Саші Філіпенка "Колишній син", яку заборонили показувати в Мінську. З вистави глядачі виходили зі сльозами на очах.

Der Kinoleiter Jochen Frankl steht auf der Bühne vom Burg Theater und beteiligt sich an der bundesweiten Aktion «Kino leuchtet. Für Dich. In vielen Kinos gehen bundesweit außen und innen die Lichter an. Zudem gibt es verschiedene Aktionen vor Ort und eine gemeinsame Sichtbarkeit der Aktion in den sozialen Netzwerken. Das Lichtspielhaus wurde am 3. Juni 1911 eröffnet und ist damit der älteste Kinozweckbau in Deutschland.

Пандемія коштувала культурній сфері Німеччини 20 відсотків доходів 06.06.2021

Під час пандемії коронавірусу продажі в німецький кіно та театральній індустрії, а також в музеях та галереях впали до рівня 2003 року.

20.03.2019*** Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - MARCH 20, 2019: Stage director Roman Viktyuk at a ceremony to celebrate the 10th birthday of Estet magazine and mark the Year of Theatre in Russia, at the Estet Jewellery House in Moscow. Artyom Geodakyan/TASS Foto: Artyom Geodakyan/TASS/dpa |

Помер режисер Роман Віктюк 17.11.2020

Нещодавно Романа Віктюка було госпіталізовано до однієї з клінік Москви, де артист відновлювався після перенесеного коронавірусу. Театральний режисер помер на 85-му році життя.

Реклама

Відео

Найнезвичайніші житлові будинки Європи (28.07.2021)

Скільки триває будівництво ідеального будинку і скільки це коштує? Швейцарський архітектор виповнив свою мрію, витративши аж 40 років. А англійський архітектор побудував оселю повністю з корку. Дивіться добірку DW про найдивовижніші житлові концепції!  

Традиційна майстерність: збір солі у Бретані (26.07.2021)

У французькій Бретані видобувають один з кращих сортів солі у світі. Причому роблять це у той же спосіб, як і в середньовічні часи. Дивіться, як це виглядає!  

Фотогалерея

Фотографії Девіда Сеймура. Проєкт Children of Europe

Девід Сеймур: фотографії дітей, які стали жертвами війни

На світлинах відомого фотографа Девіда Сеймура - діти повоєнної Європи.  