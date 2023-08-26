Сотні "Гаррі Поттерів" встановили в Гамбурзі світовий рекорд

Шанувальники книг Джоан Ролінґ, перевдягнені у хлопчика-чарівника, встановили в німецькому місті Гамбург світовий рекорд за кількістю "Гаррі Поттерів" в одному місці.

У суботу, 26 серпня, шанувальники серії романів британської письменниці Джоан Ролінґ "Гаррі Поттер" зібралися в центрі північнонімецького міста Гамбург, перевдягнені у головного героя книг у спробі побити світовий рекорд за кількістю "хлопчиків-чарівників" в одному місці.

Для цього потрібно було зібрати понад 997 людей з намальованим на лобі шрамом-блискавкою, в круглих окулярах і одягнених у чорні мантії.

На заклик відгукнулися 1748 ентузіастів: не лише діти та молодь, але й багато старших людей. Відповідно, їм вдалося встановити світовий рекорд.

"Гаррі Поттери" в Гамбурзі Фото: Andre Lenthe/IMAGO

Захід ініціювали до 25-ї річниці виходу німецького перекладу першої з семи книг про Гаррі Поттера - через рік після того, як хітовий роман Ролінґ був вперше опублікований англійською мовою, повідомляє німецьке агентство dpa.

Романи Ролінґ про Гаррі Поттера перекладені 85 мовами. Наразі люди в усьому світі придбали понад 600 мільйонів примірників. Ця серія книг продана найкраще в історії, а чотири останні - ще й найшвидше. Однойменні екранізації вважаються однією з найкасовіших медіафраншиз усіх часів.

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