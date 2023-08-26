Сотні "Гаррі Поттерів" встановили в Гамбурзі світовий рекорд
У суботу, 26 серпня, шанувальники серії романів британської письменниці Джоан Ролінґ "Гаррі Поттер" зібралися в центрі північнонімецького міста Гамбург, перевдягнені у головного героя книг у спробі побити світовий рекорд за кількістю "хлопчиків-чарівників" в одному місці.
Для цього потрібно було зібрати понад 997 людей з намальованим на лобі шрамом-блискавкою, в круглих окулярах і одягнених у чорні мантії.
На заклик відгукнулися 1748 ентузіастів: не лише діти та молодь, але й багато старших людей. Відповідно, їм вдалося встановити світовий рекорд.
Захід ініціювали до 25-ї річниці виходу німецького перекладу першої з семи книг про Гаррі Поттера - через рік після того, як хітовий роман Ролінґ був вперше опублікований англійською мовою, повідомляє німецьке агентство dpa.
Романи Ролінґ про Гаррі Поттера перекладені 85 мовами. Наразі люди в усьому світі придбали понад 600 мільйонів примірників. Ця серія книг продана найкраще в історії, а чотири останні - ще й найшвидше. Однойменні екранізації вважаються однією з найкасовіших медіафраншиз усіх часів.
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