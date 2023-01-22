Мачу-Пікчу закрили для туристів через масові протести в Перу

Через масові протести в Перу уряд закриває доступ до Мачу-Пікчу. Звідти евакуювали понад 400 туристів.

Рятувальники евакуювали понад 400 туристів, які застрягли в древньому місті інків Мачу-Пікчу через порушення транспортного сполучення внаслідок антиурядових протестів у Перу.

"418 місцевих та іноземних туристів були перевезені з міста Мачу-Пікчу до... Куско", - повідомили в міністерстві туризму країни в неділю, 22 січня.

Напередодні міністерство культури Перу оголосило про закриття Мачу-Пікчу "у зв'язку з соціальною ситуацією та з метою збереження безпеки відвідувачів". Залізничне сполучення з цим містом вже було призупинене через пошкодження колії демонстрантами. Потяг - єдиний спосіб дістатися до популярного туристичного об'єкта.

Цитадель зниклої імперії інків є туристичним центром Перу. Туризм є життєво важливим для економіки країни і становить від трьох до чотирьох відсотків валового внутрішнього продукту (ВВП).

Протести в Перу

Протести в країні розпочалися на початку грудня, після усунення з посади президента Перу Педро Кастільо, і вже забрали життя 46 людей, повідомляє агенція AFP. 21 січня жертвою протестів став ще один протестувальник в місті Ілаве на півдні країни. У соціальних мережах шириться відео з Ілаве, де поліція стріляє прямо в натовп протестувальників на міській площі. Місцеві ЗМІ повідомляють, що розлючені демонстранти у відповідь підпалили поліцейську дільницю.

Парламент оголосив імпічмент Кастільо за "моральну неспроможність". За кілька годин після того його затримала поліція. За рішенням суду його помістили в слідчий ізолятор. Кастільо обвинувачують у замаху на конституційний порядок і спробі путчу. Після затримання він попросив політичного притулку в Мексиці.

Після відсторонення від влади Кастільо обов'язки президента Перу стала виконувати його заступниця Діна Болуарте. Демонстранти вимагають її відставки, звільнення Кастільо та проведення дострокових виборів.

