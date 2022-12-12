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У Перу другий день проходять протести проти нової президентки Діни Болуарте
У Перу другий день проходять протести проти нової президентки Діни БолуартеФото: Alessandro Cinque/REUTERS
ПолітикаПеру

Перу охопили протести після зміни президента

Євгенія Наконечна | Ганна Нєвєрова
2 год. тому

Демонстранти вимагають відставки нової глави держави Діни Болуарте і проведення виборів. Протестувальники також закликають звільнити затриманого експрезидента Перу Педро Кастільо.

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У Перу другий день тривають протести проти нової президентки Діни Болуарте. У неділю, 11 грудня, демонстранти паралізували роботу аеропорту Андауайлас у південній частині країни і підпалили сховище палива. За останніми офіційними даними, внаслідок цього загинув неповнолітній учасник протестів, ще п'ятеро людей постраждали.

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Як повідомила компанія Corpac, що управляє аеропортами в кількох департаментах Перу, 50 осіб, серед яких - працівники організації та поліцейські, були взяті в заручники. У поліції поінформували, що на місце направили елітний підрозділ.

Як повідомляє агентство dpa, протестувальники також заблокували магістральні дороги в інших частинах країни. Між демонстрантами і поліцією сталися сутички. Днем раніше під час заворушень у місті Андауайлас було поранено 16 цивільних осіб і чотирьох поліцейських.

Дострокові вибори

Через протести нещодавно приведена до присяги президентка Перу Діна Болуарте оголосила в неділю, що представить Конгресу законопроєкт про проведення виборів на два роки раніше запланованого строку,  в квітні 2024 року. "Інтерпретуючи волю громадян... я вирішила виступити з ініціативою досягти домовленості з Конгресом Республіки про перенесення загальних виборів на квітень 2024 року", - сказала Болуарте в телевізійному зверненні.

Експрезидент Перу попросив притулку в Мексиці

Протести в Перу розпочалися після усунення з посади президента Педро Кастільо. Парламент 7 грудня оголосив йому імпічмент за "моральну неспроможність". За кілька годин після того Кастільо затримала поліція, за рішенням суду його помістили в слідчий ізолятор на сім днів. Кастільо обвинувачують у замаху на конституційний порядок і спробі путчу. Після затримання він попросив політичного притулку в Мексиці.

Після відсторонення від влади Педро Кастільо обов'язки президента стала виконувати його заступниця Діна Болуарте. Демонстранти вимагають її відставки, звільнення Кастільо і проведення дострокових виборів. Вони також закликали до загальнонаціонального страйку.

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