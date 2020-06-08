 Lufthansa пропонуватиме пасажирам тест на коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Lufthansa пропонуватиме пасажирам тест на коронавірус

В аеропортах Франкфурта та Мюнхена пасажири авіакомпанії Lufthansa зможуть пройти тест на наявність коронавірусу. Його результати будуть готові протягом чотирьох годин.

Авіакомпанія хоче тестувати своїх пасажирів

Авіакомпанія хоче тестувати своїх пасажирів

Німецька авіакомпанія Lufthansa пропонуватиме своїм пасажирам можливість пройти тест на коронавірус. Як повідомило у п'ятницю, 12 червня, видання Spiegel, тестування проводитимуть перед вильотом. Таку послугу хочуть запровадити в червні або на початку липня в аеропортах Франкфурта та Мюнхена, які є базовими для авіаперевізника.

Передбачається, що тести у відповідних центрах проводитимуть фірми-партнери авіакомпанії. Результати тестування мають бути готові упродовж чотирьох годин. За словами речника Lufthansa, ця пропозиція особливо актуальна для мандрівників, що прямують у країни, які при прибутті вимагають показати результати тесту, повідомляє агентство новин dpa.

Авіаперевізник розглядає також можливість запровадження послуги щодо вільного середнього крісла в ряду, якщо пасажир в економ-класі на дальньому рейсі висловлюватиме таке бажання. Утім, за це братимуть додаткову плату. "Дешевим це не буде", - визнає членкиня ради директорів Lufthansa Крістіна Ферстер (Christina Foerster).

  • літаки Lufthansa в аеропорту Франкфурта

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Допомога - так, втручання - ні!

    Німецька держава підтримала Lufthansa дев'ятьма мільярдами євро. Натомість перейняла 20 відсотків її акцій з можливістю збільшити частку до 25 відсотків плюс одна акція. Таким чином, у разі спроб поглинання компанії кимось із конкурентів, мають бути убезпечені тисячі робочих місць. Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) запевнив, що втручання в рішення менеджменту компанії не буде.

  • літак Czech Airlines

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Smartwings хоче "розумної" домовленості

    Чехія хоче розширити свій вплив на Smartwings, материнську компанію Czech Airlines. Міністр промисловості Карел Гавлічек навіть заговорив про повне поглинання концерну державою. Однак менеджери компаній кажуть, що в цьому ніхто не зацікавлений. Вони воліють краще отримати гарантований кредит від держави, щоб компанія могла пережити кризу.

  • літак Airline TAP

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    TAP: кредит чи поглинання?

    Напівдержавна португальська авіакомпанія TAP домагається отримання державного кредиту, щоб утриматися на плаву. Прем'єр-міністр країни Антоніо Коста говорить навіть про можливість повної націоналізації. Наразі державі належить лише половина акцій, 45 відсотками володіє бразильсько-американський підприємець Девід Нелеман. Решта п'ять відсотків належать співробітникам.

  • літак Norwegian Air

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Вижити без допомоги? У жодному разі, Norwegian!

    Лоукостер Norwegian тримається у повітрі лише завдяки державній допомозі. Після реструктуризації компанія отримала згоду на кредит від уряду в Осло. Лізингова компанія літаків AerCap обміняла лізингові контракти на акції і тепер володіє 15,9 відсотка Norwegian. Ще 12,67 відсотка акцій належить BOC Aviation, яка контролюється Банком Китаю.

  • літак Singapore Airlines

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Перші збитки за 48 років

    Уперше за свою 48-річну історію цього місяця Singapore Airlines мусила вперше заявити про втрати: більшість літаків авіакомпанії під час пандемії коронавірусу залишаються на землі. Авіакомпанія більш ніж наполовину належить державі - державна холдингова компанія Temasek контролює понад 50 відсотків акцій. Уряд країни надає великого значення тому, що не втручається у рішення менеджменту компанії.

  • літак Emirates Airline

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Golf Airlines: державна допомога як принцип бізнесу

    Emirates, Qatar Airways та Etihad Airways, державні авіакомпанії з регіону Перської затоки, вже давно є предметом критики з погляду конкуренції. Мовляв, через необмежену державну підтримку вони можуть мати несправедливу конкурентну перевагу і витіснити інші компанії. Перед пандемією ці три компанії демонстрували випереджаюче зростання.

  • стюардеси аерофлоту

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Державний контроль - не новинка для "Аерофлоту"

    Холдинг "Аерофлот", до якого входять компанії "Аерофлот" та дочірні "Росія" і "Победа", є ще одним прикладом: 51,2 відсотка акцій належить російській державі. В світі нараховується близько 150 авіакомпанії, які перебувають у власності своїх держав. Такі дані наводить "Вікіпедія". Таким чином державні авіаперевізники - у меншості. Адже загалом існує близько п'яти тисяч авіакомпаній.

    Автор: Гарді Ґраупнер, Наталія Мехед


Також за темою

Boeing 737 der österreichischen Lufthansa-Tochter AUA

Австрія заборонить авіаквитки, дешевші за 40 євро 08.06.2020

На додаток до обмеження мінімальної ціни пасажири будуть змушені платити податок у розмірі 30 євро за перельоти на відстань, меншу 350 кілометрів.

BER Flughafen Lufthansa FLugzeuge

Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал (фотогалерея) 27.05.2020

Державні кошти мають допомогти Lufthansa вистояти в глибокій кризі авіаперевезень, по яким з усієї сили вдарив коронавірус. Ця німецька авіакомпанія не єдина в світі, яка тепер сподівається на державну допомогу.

Symbolbild- Lufthansa

До Китаю повертаються німецькі менеджери та фахівці 30.05.2020

У Китаї приземлився перший літак з ФРН з 200 німецькими менеджерами і фахівцями, які повертаються на роботу до КНР. Після спалаху пандемії коронавірусу у Китаї на початку цього року вони перебрались до Німеччини.

Реклама

Докладно

Сплеск кількості нових інфікувань коронавірусом вірогідно пов'язаний із виходом України з карантину

Чому в Україні знов частішають випадки коронавірусу

Після послаблення карантину число заражень коронавірусом б'є рекорди, лікарі попереджають про непередбачувані наслідки.  

Будівництво газогону Північний потік-2 (фото з архіву)

"Газпром" втрачає позиції на експортному ринку

Скорочення поставок російського газу до Європи ставить під сумнів доцільність "будівництв століття" "Газпрому".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  