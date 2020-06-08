Lufthansa пропонуватиме пасажирам тест на коронавірус

Німецька авіакомпанія Lufthansa пропонуватиме своїм пасажирам можливість пройти тест на коронавірус. Як повідомило у п'ятницю, 12 червня, видання Spiegel, тестування проводитимуть перед вильотом. Таку послугу хочуть запровадити в червні або на початку липня в аеропортах Франкфурта та Мюнхена, які є базовими для авіаперевізника.

Передбачається, що тести у відповідних центрах проводитимуть фірми-партнери авіакомпанії. Результати тестування мають бути готові упродовж чотирьох годин. За словами речника Lufthansa, ця пропозиція особливо актуальна для мандрівників, що прямують у країни, які при прибутті вимагають показати результати тесту, повідомляє агентство новин dpa.

Авіаперевізник розглядає також можливість запровадження послуги щодо вільного середнього крісла в ряду, якщо пасажир в економ-класі на дальньому рейсі висловлюватиме таке бажання. Утім, за це братимуть додаткову плату. "Дешевим це не буде", - визнає членкиня ради директорів Lufthansa Крістіна Ферстер (Christina Foerster).