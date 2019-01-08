 Lufthansa перевезла у 2018 році рекордну кількість пасажирів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Lufthansa перевезла у 2018 році рекордну кількість пасажирів

Німецька авіакомпанія Lufthansa перевезла у 2018 році понад 142 мільйони пасажирів. Найбільший бюджетний авіаперевізник Європи - Ryanair - перевіз 139 мільйонів.

Lufthansa

Німецька авіакомпанія Lufthansa у 2018 році перевезла найбільшу кількість пасажирів у Європі. Послугами перевізника та його "доньок"( Eurowings, Swiss, Austrian Airlines) торік скористалися 142,3 мільйона пасажирів. Це на 10 відсотків більше, ніж попереднього року, повідомили в компанії в четвер, 10 січня.

Окрім того, торік у Lufthansa та її "доньок" на 0,5 відсотка зросла заповненість літаків. Цей показник збільшився до рекордних 81,4 відсотка. Поглинання частин збанкрутілої авіакомпанії Air Berlin ще більше зміцнило позицію Lufthansa на ринку.

Найбільший бюджетний авіаперевізник Європи - Ryanair - не набагато відстав. У 2018 році послугами Ryanair скористалися 139 мільйонів пасажирів, передає інформагенція dpa.

DW.COM

Lufthansa отримала в 2017 році рекордний прибуток

На руку Lufthansa зіграло банкрутство Air Berlin. Цього року німецька авіакомпанія продовжить інвестувати в технологічне оновлення. (15.03.2018)  

ЄС хоче попередити монополію Lufthansa через "поглинання" Air Berlin

Lufthansa вже заявила про готовність до поступок заради поглинання частини Air Berlin. Остання - від серпня у процесі банкрутства. (10.12.2017)  

ЄС вимагає від Ryanair поважати права робітників: "Ринок - це не джунглі"

Єврокомісія нагадала авіаперевізнику Ryanair, що внутрішній ринок ЄС - "не джунглі", і в ньому діють чіткі норми щодо прав працівників. Тим часом Ryanair скоротив кількість рейсів, скасованих через страйк 28 вересня. (26.09.2018)  

Також за темою

Deutschland Ryanair Flugzeug

Ryanair та Wizz Air запустили шість нових рейсів з України 30.10.2018

Лоукостер Ryanair виконуватиме рейси з Львова до Кракова, а Wizz Air літатиме зі Львова до Братислави та Вільнюса, з Харкова до Гданська Вроцлава і з Києва до Відня.

Lufthansa stellt neues Logo vor

Lufthansa отримала в 2017 році рекордний прибуток 15.03.2018

На руку Lufthansa зіграло банкрутство Air Berlin. Цього року німецька авіакомпанія продовжить інвестувати в технологічне оновлення.

Spanien Barcelona Ryanair Boeing 737 Flugzeug

Авіакомпанії-лоукостери в Україні: куди літають і за скільки? 03.09.2018

Ірландський лоукостер Ryanair, приходу якого на ринок довго чекали українці, та угорський Wizz Air, присутній на ньому вже багато років - не єдині, хто літає з України до ЄС відносно дешево. Хто ще - з'ясовувала DW.

Реклама

Докладно

Cherson in der Ukraine (DW/I. Burdyga)

Чому в Чорному морі гинуть моряки

На затонулому в Чорному морі судні в січні загинули українські моряки. Правозахисники вказують на застарілий флот. 

навчання у США, студенти у США

Студенти у США можуть спричинити наступну фінансову кризу

Студенти у США ще ніколи не набирали стільки кредитів на навчання, як нині. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  